Премьер Италии нашла виноватого в розыгрыше российских пранкеров

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пребывает в ярости после разговора с российскими пранкерами Лексусом и Вованом (настоящие имена - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Об этом сообщил портал Affaritaliani.

«Премьер-министр вне себя от произошедшего. В ближайшее время примут меры, и не исключено, что голова (дипломатического советника премьера Франческо Марии. - прим. ред.) Тало может полететь с плеч», - написали в статье.

Журналисты издания назвали сложившуюся ситуацию «сенсационной ошибкой, которую совершила Мелони и вызвала насмешки со стороны россиян по такому вопросу, как украинский кризис».

В разговоре премьер-министром Италии российский пранкеры выдали себя за высокопоставленного чиновника Африканского союза. В ходе беседы Мелони назвала переговоры единственным способом урегулировать ситуацию на Украине. По ее словам, итальянские власти смирились с провалом ВСУ.

Ранее бывший премьер Италии Джузеппе Конти жестко прокомментировал беседу Лексуса и Вована с Мелони. Он назвал их разговор итальянским «провалом планетарного масштаба».