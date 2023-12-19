Премьер Ирландии пожаловался на живущего в его доме украинского беженца

«В Ирландии сейчас проживает 100 тысяч украинцев. Я сам на девять месяцев поселил в доме беженца из Украины», - пожаловался Вардакар.

Несмотря на оказываемую Украине гуманитарную поддержку, Ирландия не собирается становиться гарантом ее безопасности, подчеркнул премьер. Кроме того, Вардакар не видит перспективы вступления Украины в Евросоюз в обозримом будущем.

Он указал, что для потенциального членства в блоке государство должно соответствовать ряду важных критериев, в том числе с точки зрения демократии, системы правосудия, права и экономики. Вардакар напомнил, что самой Ирландии понадобилось не менее 15 лет, чтобы привести свою страну в соответствие требованиям ЕС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз далек от принятия Украины в свои ряды.

Глава правительства Ирландии Лео Вардакар в телефонном разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом , которые представились африканскими чиновниками, рассказал о колоссальном миграционном кризисе, который спровоцировала Украина. Премьеру даже пришлось приютить в собственном доме одного украинского беженца.