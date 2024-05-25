Премьер Индии заявил о своем божественном предназначении

«Кто-то может посчитать меня сумасшедшим, но я уверен, что Бог послал меня сюда с определенной целью. Моя работа будет сделана, когда я достигну этой цели», - заявил политик.

Моди объяснил, что Бог направляет его для выполнения работы, однако общий масштаб планов пока остается неизвестным.

«Он просто заставляет меня делать что-то, но не раскрывает всех карт. И у меня нет возможности позвонить напрямую и спросить, что делать дальше», - добавил он.

В настоящее время в Индии проходят выборы в парламент. Главный претендент на победу - правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с Моди. Если партия победит, начнется его третий срок на посту премьера.