Политик подчеркнул, что обращается к жителям обеих стран для восстановления разрушенных мостов.

«Все шаги Грузии направлены только на то, чтобы помочь своему народу. Чтобы однажды мы могли все вместе жить в развитой, единой и счастливой Грузии», - заявил он.

В ночь на 8 августа 2008 году грузинская армия нанесла удар из установок залпового огня «Град» по территории Южной Осетии. Россия оперативно ввела войска для защиты мирного населения и вытеснила оттуда грузинских военных. В тот же месяц она признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, которая также являлась бывшей автономией Грузии.

Ранее в Абхазии заявили, что Россия в 2008 году защитила республику.