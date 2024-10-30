Премьер Грузии потребовал от Зурабишвили дать показания в прокуратуре
Президент Саломе Зурабишвили должна явиться в прокуратуру и дать показания, иначе это будет считаться доказательством ее лжи. Такое заявление сделал премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, которого процитировал Первый канал местного телевидения.
Ранее президент Грузии лично пришла на митинг против итогов парламентских выборов и заявила протестующим, что их голоса украли. Эти слова возмутили правящую партию «Грузинская мечта», получившую больше всего голосов избирателей.
«Пусть Саломе Зурабишвили или кто-либо еще, если у них есть какие-либо доказательства, предоставят их в прокуратуру, в соответствующие органы, а не говорят устно о том, чего не было в природе. Это их ответственность», - ответил Кобахидзе.
При этом он выразил уверенность, что глава государства не пойдет в прокуратуру и не даст никаких показаний.