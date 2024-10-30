30 октября 2024, 19:07

Премьер Грузии потребовал от Зурабишвили дать показания в прокуратуре

Unsplash
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Президент Саломе Зурабишвили должна явиться в прокуратуру и дать показания, иначе это будет считаться доказательством ее лжи. Такое заявление сделал премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, которого процитировал Первый канал местного телевидения.

Ранее президент Грузии лично пришла на митинг против итогов парламентских выборов и заявила протестующим, что их голоса украли. Эти слова возмутили правящую партию «Грузинская мечта», получившую больше всего голосов избирателей.

«Пусть Саломе Зурабишвили или кто-либо еще, если у них есть какие-либо доказательства, предоставят их в прокуратуру, в соответствующие органы, а не говорят устно о том, чего не было в природе. Это их ответственность», - ответил Кобахидзе.

При этом он выразил уверенность, что глава государства не пойдет в прокуратуру и не даст никаких показаний.

Грузия Парламентские выборы в Грузии
30 октября 2024, 08:10
МИД Китая назвал саммит БРИКС в Казани полностью успешным
Global Look Press
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Саммит БРИКС в Казни под председательством президента России Владимира Путина увенчался полным успехом. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, сообщило РИА «Новости».

«Саммит БРИКС прошел в Казани под председательством президента Путина и увенчался полным успехом», - указал Ван И.

По его словам, прошедший саммит поспособствует «поддержанию импульса развития механизма» сотрудничества БРИКС и укрепит единство стран Глобального Юга.

Также китайский министр подчеркнул, что отношения России и Китая сохраняют здоровую и стабильную динамику. Это положение дел отвечает общим интересам обеих стран и их народов. КНР удовлетворена нынешним уровнем развития двусторонних отношений, добавил он.

Экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее назвал причину создания БРИКС. По его словам, объединение появилось из-за грубых нарушений США на международной арене.

Саммиты Казань Владимир Путин Китай БРИКС
29 октября 2024, 21:15
ЦИК Грузии попросил прокуратуру расследовать заявления о фальсификации выборов
Global Look Press
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ЦИК Грузии обратился в Генпрокуратуру с просьбой расследовать факты возможных случаев фальсификации в ходе парламентских выборов. Заявление опубликовали на сайте избиркома.

В избиркоме объяснили, что расследование необходимо провести после обвинений со стороны президента Саломе Зурабишвили. Она заявляла о якобы подтасовке результатов голосования.

«Чтобы установить, соответствуют или нет правде заявления президента Грузии <…> требуется комплексное и объективное расследование», - отметили в ЦИК и добавили, что готовы сотрудничать со следствием.

Победу на выборах в Грузии одержала правящая партия. С этим не согласилась оппозиция - вечером 28 октября в Тбилиси прошли митинги, где появилась также президент Саломе Зурабишвили. Она заявила, что у оппозиционных политиков якобы украли голоса.

Парламентские выборы в Грузии
29 октября 2024, 11:14
В Южной Корее узнали об усилении охраны Ким Чен Ына и его дочери
Global Look Press
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Ким Чен Ыну усилили охрану из-за его возросшей публичной активности, заявило агентство Yonhap. По данным журналистов, о таких мерах заявили в Национальной разведывательной службе Республики Корея.

Сотрудники южнокорейской разведки подсчитали, что в 2024-м активность лидера КНДР увеличилась на целых 60% по сравнению с прошлым годом. Иными словами, политик посетил уже ни много ни мало 110 мероприятий.

«В этой связи, осознавая [риски] покушения <…> они усиливают охрану», - уточнил источник агентства.

Речь идет в том числе о внедрении аппаратуры по обнаружению дронов и автомобилей с оборудованием для создания помех для связи. Также охрану усиливают и дочери политика. Собеседник Yonhap пояснил, что ее уже готовят как потенциальную наследницу.

Несколькими днями ранее ЦТАК сообщало о визите Ким Чен Ына на базы, где размещены стратегические ракеты вооруженных сил страны.

Ким Чен Ын
29 октября 2024, 07:41
ВОЗ предупредила о разрушительных последствиях из-за запрета БАПОР в Израиле
Global Look Press
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Запрет парламентом Израиля деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) грозит разрушительными последствиями. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети Х.

Он напомнил, что БАПОР создали государства - члены ООН. Глава ВОЗ назвал запрет деятельности организации Израилем недопустимым.

«Это противоречит обязательствам и обязанностям Израиля и угрожает жизням и здоровью тех, кто зависит от БАПОР», - подчеркнул Гебрейесус.

Ранее о запрете деятельности БАПОР в Израиле высказался глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он заявил, что такое решение приведет к катастрофическим последствиям и не позволит агентствам ООН помогать палестинским беженцам на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.

Израиль Запреты ООН

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