27 октября 2024, 18:38

Премьер Грузии ответил на вопрос о дипломатических отношениях с Россией

Global Look Press
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У Грузии нет планов восстанавливать дипломатические отношения с Россией. Об этом на пресс-конференции сказал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, его слова привело издание News.ru.

По его словам, Грузия проводит свою внешнюю политику исключительно в национальных интересах, но при этом не имеет отношений с другими серьезными внешнеполитическими игроками.

«С Российской Федерацией на сегодняшний день дипломатических отношений у нас нет. На этот счет нет никаких планов, потому что 10% нашей территории, Южная Осетия и Абхазия, остаются все еще оккупированными», - сказал политик.

Южная Осетия и Абхазия находились в составе Грузинской ССР, однако после распада Союза объявили о независимости, что спровоцировало военный конфликт с Тбилиси.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров уличил Запад в попытке «разжечь антироссийский костер» в Южной Осетии, Абхазии и Грузии.

Грузия Абхазия Международные отношения Россия Южная Осетия
27 октября 2024, 16:34
Лавров ответил на слова Трампа об ударах по Москве
РИА «Новости»
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Кандидат на пост президента США Дональд Трамп говорил о готовности нанести удар по центру Москвы из-за желания привлечь к себе внимание избирателей. Таким образом его высказывание объяснил журналисту Павлу Зарубину глава МИД России Сергей Лавров.

«Соперники в гонке за президентское кресло в Белом доме сейчас сконцентрированы на поисках тезисов, которые способны, по их мнению, повлиять на избирателей в свою пользу», - подчеркнул он.

Трамп ранее признался, что угрожал президенту России Владимиру Путину готовностью нанести удар по Москве , чтобы заставить «не преследовать Украину». Американский политик отмечал, что не хотел бы этого делать, потому что с Путиным его связывают хорошие отношения, однако у него «не было выбора». При этом Трамп не конкретизировал, при каких обстоятельствах и когда именно произошел разговор.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что слова бывшего главы Белого дома стали следствием эмоций.

США Сергей Лавров Международные отношения Дональд Трамп Россия Москва
27 октября 2024, 13:43
Протаранившего остановку в пригороде Тель-Авива водителя грузовика застрелили гражданские
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Водителя грузовика, протаранившего автобусную остановку в пригороде Тель-Авива, нейтрализовали на месте гражданские лица, имевшие при себе оружие. Об этом в Telegram-канале сообщила полиция Израиля.

«Присутствовавшие на месте мирные жители открыли огонь по водителю грузовика и обезвредили его», - отметили в ведомстве.

Грузовой автомобиль снес автобусную остановку в пригороде Тель-Авива утром 27 октября. Водитель намеренно направил на остановку машину, когда там остановился автобус и люди начали выходить из транспорта.

В больницы доставили 35 раненых , шестеро из них в тяжелом состоянии. Полиция работает на месте происшествия, правоохранителям предстоит выяснить все подробности произошедшего.

Израиль Грузовики Оружие Водители Полиция
27 октября 2024, 13:42
Санду назвала истинную причину санкций Молдавии против России
Global Look Press
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Молдавии пришлось вводить антироссийские санкции, так как страна сама могла попасть под ограничения со стороны мирового сообщества. Об этом заявила глава республики Майя Санду на дебатах с оппонентом по второму туру президентских выборов Александром Стояногло. Ее процитировало РИА «Новости».

«Иначе вся бы наша банковская система и сферы экономики тоже подверглись бы санкциям. Нашим экономическим агентам нужна банковская система, которая будет частью мировой системы, а не будет в изоляции», - высказалась Санду.

По словам Стояногло, введением антироссийских санкций глава республики лишила население страны преимуществ в виде рынков сбыта и дешевых энергоресурсов.

В Молдавии проходят президентские выборы. В стране 3 ноября состоится второй тур голосования. Параллельно с выборами главы государства в республике провели референдум по евроинтеграции. Как сообщила Санду, большинство граждан Молдавии проголосовали за вступление страны в ЕС.

Молдавия Санкции Россия Майя Санду
27 октября 2024, 11:51
Глава Бундесбанка сделал дерзкое заявление о России
Global Look Press
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Глава Бундесбанка Йоахим Нагель счел предложения России о сотрудничестве насмешкой. Об этом он заявил после встречи министров финансов и управляющих Центробанков стран «Большой двадцатки» в Вашингтоне, сообщило агентство Bloomberg.

«Нам нужно не забывать, с чего все началось. Весной 2022 года в Германии начался упадок. И все мы знаем, по какой именно причине», - сказал глава банка.

Нагель связал экономические проблемы Германии напрямую с конфликтом на Украине, а также назвал предложения России о сотрудничестве недопустимыми.

«Европе необходимо найти новые способы преодолеть „структурные проблемы“. У нас есть все возможности выхода на путь роста, которого мы достигли в течение 25 лет», - добавил он.

Российскую делегацию на встрече в Вашингтоне представил замминистра финансов Иван Чебесков. Он призвал G20 противостоять практике одностороннего введения санкций.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов раскрыл секрет роста российской экономики во время санкций.

Германия G20 Санкции Россия Экономика

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