Премьер Грузии обвинил президента страны в измене родине

По словам премьера, в Грузии удалось сохранить мир на протяжении последних двух лет только благодаря единству и разумным шагам народа, а также избранной им власти. Тут же Кобахидзе указал на то, что этому мешали различные факторы.

«Экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии», - перечислил политик.

По его мнению, после того как Грузия восстановила государственную независимость в 1991 году, она идет «по пути Моисея», который приведет ее к Земле обетованной.

Несколькими днями ранее Кобахидзе заявил, что ему угрожали судьбой премьера Словакии Роберта Фицо, пережившего покушение. Причем исходили эти угрозы от одного из еврокомиссаров.