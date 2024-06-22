22 июня 2024, 08:54

Премьер Госсовета Китая отменил встречу с вице-канцлером Германии

РИА «Новости»
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Премьер-министр Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с министром экономики и проблем климата Германии, вице-канцлером Робертом Хабеком. Об этом сообщила немецкая газета Welt Am Sonnag.

Планировалось, что встреча Ли Цяна и Хабека пройдет 22 июня во время визита вице-канцлера в КНР. Однако представители делегации министра позже заявили, что мероприятие «не удалось назначить».

При этом Хабек, по данным издания, «понятия не имеет, почему встреча не состоялась». В Китай он приехал 21 июня. В рабочем графике политика есть посещение Пекина, Шанхая и Ханчжоу.

Во время пребывания в столице Китая вице-канцлер сделал заявления о необходимости реформирование стратегии Германии в отношении Китая. По его оценке, такая стратегия должна содержать долгосрочный план. Тут же он отметил, что у китайской стороны подобный план наверняка есть.

Германия Китай
22 июня 2024, 05:44
Россию захотели исключить из сотрудничества с Интерполом
РИА «Новости»
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Интерпол не выполняет запросы РФ, а также скрывает информацию от российских правоохранительных органов. Об этом рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев на встрече с генпрокурором КНР Ин Юном. Его слова привело РИА «Новости».

«Политизация международного сотрудничества в правоохранительной сфере крайне контрпродуктивная. С чем мы сегодня сталкиваемся по линии сотрудничества в рамках международной организации полиции Интерпола - попытки исключить РФ из системы международного полицейского взаимодействия», - заявил Колокольцев.

Министр добавил, что российские правоохранительные органы ежедневно сталкиваются с тем, что Интерпол игнорирует запросы России, а также скрывает информацию о разыскиваемых другими государствами преступниках.

В апреле стало известно, что Интерпол приостановил розыск бизнесмена Вячеслава Шеянова, которого подозревают в растрате более 330 миллионов рублей РЖД. Личные данные подозреваемого заблокировали в базе международного ведомства после обращения его адвоката.

РЖД Адвокаты МВД РФ Россия Полиция
22 июня 2024, 04:06
Польских пограничников обвинили в избиении мигрантов кольями
РИА «Новости»
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Представители силовых структур Польши жестоко обращаются с задержанными мигрантами. Для избиений они используют деревянные колья, сообщил РИА «Новости» официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

«Чаще всего выдворенные из Польши мигранты жалуются на то, что применяются при избиении телескопические дубинки или просто дреколье, которое находят в лесу», - сказал он.

По словам Дмитриева, также военные пускают в ход практически все спецсредства. Например, электрошокеры или баллончики со слезоточивым газом.

С 13 июня власти Польши ввели на границе с Белоруссией буферную зону. После этого польские фермеры стали «минировать» границу свиным навозом , чтобы отпугнуть нелегальных мигрантов и научить правительство защищать территорию.

Белоруссия Мигранты Военные Польша Избиения
22 июня 2024, 02:58
«Вельзевул и его приспешник». Орбан раскритиковал ключевых европейских политиков
РИА «Новости»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидер победившей на выборах в Европарламент Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер — Вельзевул. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен он назвал приспешником главного демона. Его слова привело немецкое издание Merkur.

Орбан обвинил Вебера в том, что тот «воплощает план Сороса», который не несет ничего хорошего европейской политике.

«В ЕС возникла воинственная, антиэкономическая и про-миграционная коалиция», - заявил Орбарн.

Премьер-министр Венгрии также пожаловался, что в Европе уменьшается количество европейцев, а их место занимают мигранты, которых активно ввозят в ЕС. По его словам, сильно изменилась Германия - она «уже не та» и представляет собой мультикультурный мир.

Ранее Орбан заявил, что «европейский поезд едет в сторону войны», , но венграм удалось сойти с этого рейса. По его словам, НАТО планирует военную миссию на Украине, но Венгрия никаким образом не примет участия в конфликте: ни оружием, ни солдатами, ни деньгами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидер победившей на выборах в Европарламент Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер - Вельзевул. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен он назвал приспешником главного демона. Его слова привело немецкое издание Merkur.

Германия Венгрия Мигранты Еврокомиссия Европа Выборы
22 июня 2024, 01:55
Ученый заявил о скрываемой властями Канады болезни мозга
Freepik
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Власти Канады запретили изучать неизвестную болезнь мозга, которую могли подхватить десятки человек. Об этом заявил канадский нейробиолог Сэмюэл Вайс, его процитировало издание The Guardian.

«Весной 2021 года я полагал, что все правительственные усилия по разгадке этой тайны не за горами. Однако вскоре научные усилия свернули по просьбе правительств», - сообщил он.

Вайс отметил, что научное сообщество «было готово задействовать финансовые и человеческие ресурсы» для исследования загадочной болезни, однако ученым отказали в праве на ее изучение.

Нейробиолог извинился перед теми, кто пострадал от болезни. По его словам, неизвестный недуг коснулся около 350 человек.

Это не первый ученый, который сообщил о запрете на изучение загадочной болезни мозга в Канаде. Его коллеге Майкл Култхарт также з апретили исследовать загадочную неврологическую болезнь в провинции Нью-Брансуик.

Исследования Болезни Канада Ученые

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