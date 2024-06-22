Премьер Госсовета Китая отменил встречу с вице-канцлером Германии

Планировалось, что встреча Ли Цяна и Хабека пройдет 22 июня во время визита вице-канцлера в КНР. Однако представители делегации министра позже заявили, что мероприятие «не удалось назначить».

При этом Хабек, по данным издания, «понятия не имеет, почему встреча не состоялась». В Китай он приехал 21 июня. В рабочем графике политика есть посещение Пекина, Шанхая и Ханчжоу.

Во время пребывания в столице Китая вице-канцлер сделал заявления о необходимости реформирование стратегии Германии в отношении Китая. По его оценке, такая стратегия должна содержать долгосрочный план. Тут же он отметил, что у китайской стороны подобный план наверняка есть.