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«Оставаясь верным традициям республики и своим принципам, завтра утром я подам президенту республики свое заявление об отставке», - заявил премьер.

Атталь также отметил в обращении к французам, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре парламентских выборов, но этого не хватило, чтобы получить большинство мест в парламенте.

Французский парламент остался без доминирующей партии , так как ни одна из политических сил не набрала большинства голосов. По словам президента Эммануэля Макрона, непонятно, какая партия будут формировать правительство.

Ранее блогер «Голос Мордора» высказался о втором туре парламентских выборов во Франции, отметив, что неважно, кто победит.

Результат окажется просто небольшим системным сбоем , последствия которого быстро минимизируют истинные хозяева этой страны.