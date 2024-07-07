07 июля 2024, 23:04

Премьер Франции Атталь заявил, что подаст в отставку 8 июля

РИА «Новости»
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Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что 8 июля подаст прошение об отставке, но продолжит обязанности главы правительства страны до формирования нового кабинета. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Оставаясь верным традициям республики и своим принципам, завтра утром я подам президенту республики свое заявление об отставке», - заявил премьер.

Атталь также отметил в обращении к французам, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре парламентских выборов, но этого не хватило, чтобы получить большинство мест в парламенте.

Французский парламент остался без доминирующей партии , так как ни одна из политических сил не набрала большинства голосов. По словам президента Эммануэля Макрона, непонятно, какая партия будут формировать правительство.

Ранее блогер «Голос Мордора» высказался о втором туре парламентских выборов во Франции, отметив, что неважно, кто победит.

Результат окажется просто небольшим системным сбоем , последствия которого быстро минимизируют истинные хозяева этой страны.

Париж Премьеры Чиновники Франция Выборы
07 июля 2024, 23:15
«Глупейший шаг». В Финляндии раскритиковали вступление страны в НАТО
РИА «Новости»
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Финляндия стала мишенью в потенциальной войне России и НАТО из-за вступления в альянс. Об этом в эфире YouTube-канала Neutrality Studies заявил доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По его словам, Финляндия теперь стала не просто государством, которое оказалось на передовой, но и превратилось в ключевую цель для потенциальных ударов со стороны России.

«Мы сделали себя мишенью. Да, это глупейшее, что могла сделать наша страна за всю свою историю», - отметил эксперт.

Малинен добавил, что до этого республика десятилетиями жила в мире с Россией, причем экономические отношения обоих государств активно развивались. Этому не помешало даже то, что в середине XX века между ними произошел вооруженный конфликт.

Финляндия стала членом альянса 4 апреля 2023 года.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что планы Финляндии, Норвегии и Швеции создать военно-транспортный коридор через свои территории лишь подтверждают подготовку альянса к большой войне с Россией.

Финляндия Россия Запад НАТО
07 июля 2024, 21:58
Партия Ле Пен стала третьей во втором туре парламентских выборов Франции
РИА «Новости»
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Парламент Франции остался без доминирующей партии. Ни одна из трех политических сил не смогла набрать большинство голосов. Об этом со ссылкой на предварительные результаты подсчетов сообщил телеканал BFMTV.

Союз Левых политиков «Новый фронт» получит от 175 до 250 мест. Коалиция сторонников президента Эмануэля Макрона «Вместе за республику» от 150 до 175 мантдатов. Лидирующее в первом туре «Национальное объединение» Марин Ле Пен от 115 до 150 мест.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров партий отказаться от заявлений о своей победе. Он подчеркнул, что пока невозможно сказать, какая именно партия станет формировать правительство, потому что формально большинства не набрал никто.

В первом туре парламентских выборов Франции партия Марин Ле Пен получила 33,15% голосов избирателей. Второе место получил «Новый фронт» с результатом 27,99%. Партия Макрона стала главным аутсайдером, набрав 20,76% голосов.

После окончания первого тура Марин Ле Пен обвинила Макрона в попытке подтасовать результаты второго тура. Она объяснила, что он начал снимать своих сторонников с выборов , чтобы обеспечить победу левым партиям.

Эммануэль Макрон Франция Выборы Марин Ле Пен
07 июля 2024, 21:51
На памятнике депортированным евреям в Берлине намалевали антисемитские лозунги
Global Look Press
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Неизвестные вандалы замазали антисемитскими лозунгами памятник, установленный в Берлине, в память о депортации евреев. О случившемся сообщило DPA.

Мемориальная стена с зеркалами, которая стала мишенью для злоумышенников, находится в районе Штеглиц. В обстоятельствах случившегося начала разбираться полиция.

Сегодня также стало известно о нападении на памятник жертвам Холокоста в литовском городе Скуодас. На мемориале, установленном на месте расстрела нацистами жителей Скуодаса еврейской национальности, намалевали свастику. Зимой 2021-го аналогичный случай произошел на старом еврейском кладбище в Вильнюсе , где вандалы нарисовали свастику на указателе. Еврейская община Литвы тогда заявила о бездействии полиции и обвинила власти в том, что они неуважительно относятся к памятникам.

В декабре 2022 года в Салониках неонацисты осквернили памятник памяти евреев, погибших на территории университета, там, где ранее располагалось старое еврейское кладбище.

Германия Вандализм
07 июля 2024, 21:09
Париж подготовился к возможным погромам после выборов
Freepik
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Магазины люксовых брендов на Елисейских полях установили на своих витринах большие железные щиты на случай возможных массовых беспорядков. Митинги ожидаются после второго тура парламентских выборов, сообщило РИА «Новости».

Бутики люксовых брендов, таких как Dior, Louis Vuitton, Saint Laurent, расположенные на Елисейских полях в Париже, установили на своих витринах большие железные щиты. Владельцы магазинов среднего сегмента также поставили защиту на окна и двери в виде фанерных панелей.

Движение на Елисейских полях уже частично перекрыли. На улицы Парижа стянули свыше пяти тысяч правоохранителей. Итоги голосования обнародуют в 21:00 по московскому времени.

После оглашения результатов первого тура выборов в национальный парламент в Париже и других французских городах прошли митинги , которые инициировали сторонники левых партий.

Париж Беспорядки Магазины Митинги Выборы

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