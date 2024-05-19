19 мая 2024, 22:18

Премьер Финляндии Орпо заявил о возможном открытии границы с Россией

РИА «Новости»
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Финляндия может частично открыть границу с Россией. Об этом в интервью национальной телерадиовещательной компании Yle заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

Такое решение правительство рассмотрит после принятия законопроекта о выдворении просителей убежища, который примут на следующей неделе в парламенте страны.

«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. <…> Попробуем начать с одного погранпункта», - подчеркнул он.

По его словам, проблема заключается в том, что со стороны России якобы тысячи людей ждут возможности въезда в Финляндию.

Ранее финские таможенники устроили аукцион , на котором распродали сотню велосипедов беженцев. Все собранные деньги они передали государству.

Финляндия Мигранты Россия
19 мая 2024, 21:41
Россия готова помочь с поисками вертолета иранского президента
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Россия тщательно следит за данными о пассажирах в вертолете президента Ирана и искренне надеется, что все находящиеся внутри люди живы и им ничего не угрожает. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА «Новости».

Президент Раиси возвращался с церемонии открытия плотины на реке Аракс, где присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вертолет Ми-171, на котором летел лидер, мог совершить жесткую посадку в связи с нелетной погодой. Ранее появилось первое видео поисков вертолета иранского президента.

К поискам воздушного судна привлекли военных Ирана. Также в операции участвуют медики, технические специалисты, специалисты Красного Полумесяца и полицейские.

До произошедшего Раиси общался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в пограничном пункте обоих государств на берегу реки Аракс.

Вертолеты Россия Иран Реки Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 21:20
Оперштаб Красного Полумесяца опроверг информацию о найденном вертолете Раиси
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В СМИ поступила информация, что спасатели обнаружили потерпевший крушение вертолет, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси. Однако оперштаб Красного Полумесяца опроверг эти данные, сообщило РИА «Новости».

О найденном вертолете сообщил ранее телеканал Press TV. Журналисты указали, что президентский борт обнаружили спасатели.

Известно, что вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан недалеко от города Джульфа.

Два вертолета сопровождения благополучно прилетели в пункт назначения. К поискам пропавшего президентского вертолета присоединились иранские военные.

Вертолеты Спасатели Авиакатастрофы Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 21:19
Хаменеи обратился к иранцам по поводу крушения вертолета с президентом на борту
РИА «Новости»
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил надежду, что президент страны Эбрахим Раиси и сопровождавшие его лица не погибли при аварийной посадке вертолета. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Мы надеемся, что всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа», - сказал духовный лидер страны.

Также он призвал соотечественников молиться за здоровье участников ЧП. По его словам, иранцы должны сохранять спокойствие, чтобы в работе государства не было сбоев.

Ранее стало известно, что к поиску вертолета , рухнувшего с президентом страны Ибрахимом Раиси на борту, подключились Вооруженные силы страны.

Вертолеты Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 21:16
Стало известно о контактах с двумя пассажирами вертолета Раиси
РИА «Новости»
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С двумя пассажирами вертолета иранского лидера Ибрахима Раиси удалось установить контакт. Об этом сообщил вице-президент исламской республики по исполнительным вопросам Мохсен Мансури, чьи слова привело агентство IRNA.

«Несколько раз мы устанавливали связь с двумя людьми, находившимися в вертолете. Представляется, что это несерьезный инцидент», - отметил он.

Вооруженные силы Ирана подключились к поискам рухнувшего вертолета, где находился Раиси. Сразу после авиакатастрофы на место отправили бригады скорой помощи.

Иранский лидер возвращался с церемонии открытия плотин на реке Аракс. Там присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вертолет Раиси мог совершить жесткую посадку из-за плохих погодных условий.

Вертолеты Скорая помощь Авиакатастрофы Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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