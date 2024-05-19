Премьер Финляндии Орпо заявил о возможном открытии границы с Россией

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Такое решение правительство рассмотрит после принятия законопроекта о выдворении просителей убежища, который примут на следующей неделе в парламенте страны.

«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. <…> Попробуем начать с одного погранпункта», - подчеркнул он.

По его словам, проблема заключается в том, что со стороны России якобы тысячи людей ждут возможности въезда в Финляндию.

Ранее финские таможенники устроили аукцион , на котором распродали сотню велосипедов беженцев. Все собранные деньги они передали государству.