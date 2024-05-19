Премьер Финляндии Орпо заявил о возможном открытии границы с Россией
Финляндия может частично открыть границу с Россией. Об этом в интервью национальной телерадиовещательной компании Yle заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.
Такое решение правительство рассмотрит после принятия законопроекта о выдворении просителей убежища, который примут на следующей неделе в парламенте страны.
«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. <…> Попробуем начать с одного погранпункта», - подчеркнул он.
По его словам, проблема заключается в том, что со стороны России якобы тысячи людей ждут возможности въезда в Финляндию.
Ранее финские таможенники устроили аукцион , на котором распродали сотню велосипедов беженцев. Все собранные деньги они передали государству.