Премьер Эстонии решила возглавить НАТО для борьбы с Россией
Эстонский премьер-министр Кая Каллас хочет занять должность гендиректора Североатлантического альянса для противостояния России. Об этом она заявила на саммите Politico Defense.
«Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее рассматривали на эту роль после ухода с должности генсека НАТО генерала Йенса Столтенберга. Она ответила „да“», - сказано в материале.
Помимо этого, премьер Эстонии отвергла сообщения о том, что украинский конфликт зашел в тупик. По ее словам, такие заявления об обстановке на поле боя отвечают российским интересам.
Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что украинскую сторону предупреждали о позорном поражении и потере территорий, однако власти страны остались при своем мнении. Как отмечал главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в статье для The Economist, ВСУ не смогли совершить прорыв на поле боя. По его данным, за пять месяцев контрнаступления военные продвинулись только на 17 километров.