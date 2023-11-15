Премьер Эстонии решила возглавить НАТО для борьбы с Россией

«Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее рассматривали на эту роль после ухода с должности генсека НАТО генерала Йенса Столтенберга. Она ответила „да“», - сказано в материале.

Помимо этого, премьер Эстонии отвергла сообщения о том, что украинский конфликт зашел в тупик. По ее словам, такие заявления об обстановке на поле боя отвечают российским интересам.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что украинскую сторону предупреждали о позорном поражении и потере территорий, однако власти страны остались при своем мнении. Как отмечал главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в статье для The Economist, ВСУ не смогли совершить прорыв на поле боя. По его данным, за пять месяцев контрнаступления военные продвинулись только на 17 километров.