Премьер Эстонии призвала изъять активы России до выборов в США

«Выборы всегда были беспокойным временем. Лучше сделать все, что мы можем, до важных выборов», - заявила Каллас.

С точки зрения премьер-министра Эстонии, конфискация активов якобы надавит на экономику России и подтолкнет к завершению конфликта.

Авторы FT назвали призыв Каллас еще одним признаком европейской озабоченности из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США и влияния этого события на западную политику по поводу ситуации между Россией и Украиной.

Ранее премьер-министр Эстонии признала, что у российской стороны есть легитимное право предъявлять Западу требования по своим замороженным активам. По мнению Каллас, если урегулировать, в том числе, этот момент, деньги России можно будет направить в пользу Украины.