Премьер Эстонии призналась в страхе нападения России на НАТО

«Когда Россия нападет на НАТО, то она нападет на всех нас, так как мы являемся равноправными членами альянса», - сказала она.

Каллас подчеркнула, что акт агрессии против Прибалтики или Польши станет нападением на НАТО.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что альянс в настоящее время утратил первоначально заложенный в себя смысл, став лишь исключительно инструментом для внешней политики США.

Также российский лидер отмечал, что власти стран НАТО намерено запугивают население ложной угрозой со стороны России, попросту раздувая антироссийскую пропаганду. По его мнению, такие подобные заявления политиков являются исключительно дешевой провокацией.