Премьер Эстонии подала в отставку
Премьер Эстонии Кая Каллас и правительство республики подали в отставку. Об этом сообщил интернет-портал телекомпании ERR.
«Секретная служба виновата. И точка», - коротко написал бизнесмен в своем аккаунте в соцсети X.
Накануне Маск уже критиковал секретную службу, призвав главу ведомства покинуть пост после ЧП на предвыборном митинге Трампа.
Покушение на бывшего лидера Соединенных Штатов произошло 13 июля. В политика стреляли с расстояния около 140 метров с крыши постройки, которая находилась за пределами территории, где проходило мероприятие.
Трамп мог получить пулю в голову, но его спасло чудо: он вовремя повернулся и получил только ранение уха. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сегодня политику сделали компьютерную томографию. Нарушений на обследовании, по данным CNN, не выявили.
Известно, что посетители перед митингом обращали внимание правоохранителей на подозрительного мужчину, но те проигнорировали их жалобы.
Из-за стрельбы на митинге погиб один зритель, еще двое пострадали. Расследование случившегося продолжается. Пока установлено, что огонь по политику открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс.
«Дональд Трамп прошел профилактическую компьютерную томографию после покушения, нарушений на обследовании не обнаружили», - отметили журналисты.
В субботу Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. Пуля ранила политика в ухо. Секретная служба США заявляла, что правоохранители уничтожили стрелка, который успел несколько раз выстрелить в сторону сцены с Трампом.
Подозреваемым в стрельбе оказался 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он спрятался на крыше здания примерно в 100 метрах от места выступления Трампа, за территорией, на которой проходило предвыборное мероприятие.
«Он также заявил, что, „по нашим сведениям“, Байден прикажет министерству обороны прекратить два преследования Трампа», - отметили авторы материала.
При этом пока нет никакой другой информации о том, что Байден действительно пойдет на такую меру. Всего Трампу предъявили 91 обвинение по четырем уголовным делам. Сам кандидат в президенты называет судебный процесс попыткой демократического истеблишмента помешать ему снова попасть в Белый дом.
Накануне в штате Пенсильвания произошло покушение на Трампа. Предварительно, в него стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Пуля задела ухо Трампа, не причинив ему серьезных травм. Всего пострадали несколько зрителей, один из них скончался.
«Они проделали фантастическую работу… Они убили его одним выстрелом прямо между глаз», - прокомментировал он.
ЧП произошло накануне во время выступления Трампа в штате Пенсильвания на предвыборном митинге. Вооруженный мужчина открыл стрельбу, пуля угодила в ухо кандидата в президенты, когда тот резко повернул голову. По последним данным, Трампа уже выписали из медицинского учреждения.
Несколько зрителей получили ранения, погиб один человек. Стрелка ликвидировали. Предварительно известно, что нападение совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он спрятался на крыше одного из производственных зданий, которое располагалось в районе 100 метров от сцены.