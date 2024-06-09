Премьер Дании рассказала о своем состоянии после покушения

«Я опечалена и потрясена вчерашним инцидентом, но в остальном я в порядке», - написала она.

Фредериксен отметила, что ей сейчас больше всего хочется «покоя и тишины». После нападения премьер-министру пришлось отменить запланированные мероприятия со своим участием на ближайшее время.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина напал на премьер-министра Дании. Он подошел к Метте Фредериксен на площади Кюльторве в Копенгагене и ударил ее. В настоящее время злоумышленника разыскивают.

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