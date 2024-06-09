09 июня 2024, 02:32

Премьер Дании рассказала о своем состоянии после покушения

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен недавно пережила нападение со стороны неизвестного. О своем состоянии после покушения она рассказала в Instagram*.

«Я опечалена и потрясена вчерашним инцидентом, но в остальном я в порядке», - написала она.

Фредериксен отметила, что ей сейчас больше всего хочется «покоя и тишины». После нападения премьер-министру пришлось отменить запланированные мероприятия со своим участием на ближайшее время.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина напал на премьер-министра Дании. Он подошел к Метте Фредериксен на площади Кюльторве в Копенгагене и ударил ее. В настоящее время злоумышленника разыскивают.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дания Мужчины
09 июня 2024, 02:11
В Сети появились кадры извлечения женщины из питона в Индонезии
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Извлечение пропавшей многодетной матери из питона в Индонезии засняли на видео. Кадры опубликовало издание Daily Mail.

На них видно, как мужчины поймали змею в лесу, забили ее и вскрыли ей брюхо. Внутри они обнаружили тело пропавшей женщины. Муж погибшей винит себя, что не пошел вместе с супругой за продуктами на рынок. Он считает, что смог бы ее защитить.

Женщина пропала 6 июня. На рынок она отправилась через лес. Ее близкие забили тревогу вечером и вместе с односельчанами стали ее искать. Змею нашел муж жертвы.

Как уточнили журналисты, женщину съели заживо. Питон вонзил зубы ей в ногу, потом обвился вокруг ее тела и задушил до того, как проглотить сначала голову. Тело женщины увезли для религиозного захоронения.

Гигантские сетчатые питоны неядовиты. В джунглях Индонезии обитает большая их популяция. Они живут в лесах, питаются дикими животными, иногда людьми. Издание отметило, что пищу такого размера, как погибшая Фарида, змея могла бы переваривать неделями. Последний задокументированный случай, когда питон съел человека, произошел в 2022 году и тоже в Индонезии.

Тело погибшей, которую достали из питона, оказалось практически неповрежденным.

Женщины Индонезия Змеи
09 июня 2024, 00:47
Boeing 737 сбил несколько фонарей при посадке на Ямайке
Freepik
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Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines при заходе на посадку на Ямайке сшиб несколько фонарей Об этом сообщил авиационный Telegram-канал Aviaincident.

У пилотов лайнера Boeing 737-800 возникли проблемы во время посадки в аэропорту Кингстона. Они допустили отклонение от осевой линии и самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Также он сбил несколько фонарей и вернулся на ВВП.

По данным издания Jamaica Observer, в результате ЧП никто из пассажиров не пострадал. Самолет получил сильные повреждения двигателя и посадочных фонарей.

Аналогичный случай произошел в Красноярском крае. Прилетевший из Норильска самолет Ан-26 выкатился за пределы ВВП после приземления в аэропорту Диксон. В этот момент на борту находились 23 человека.

Самолеты Boeing Авиакомпании
09 июня 2024, 00:03
«Настораживает». Маск обеспокоился возможным нападением на Россию
РИА «Новости»
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обеспокоился возможным нападением Запада на Россию. Об этом он написал в соцсети X.

Таким образом Маск отреагировал на слова экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами о том, что администрация президента Джо Байдена и двухпартийная «фракция поджигателей войны» выступают за «полномасштабное нападение» на Россию, прикрывая истинные цели якобы защитой Украины.

«Это очень настораживает», - написал миллиардер.

До этого американский лидер признал, что снятие запрета на нанесение ударов ВСУ западным оружием по России может привести к эскалации конфликта и втянуть Запад, в том числе и США, в войну. По его словам, это маловероятно, но теоретически все же может произойти.

Кроме того, Байден отметил, что Украине не разрешат бить американским оружием по Москве и Кремлю , а также на 322 километра вглубь России.

Ранее Маск заявил, что SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения спутниковой связи Starlink со стороны России на Украине.

США Войны Россия Илон Маск
08 июня 2024, 23:13
«Хочу знать, что дети в безопасности». Немецкий депутат Петерсен переехала в Россию
РИА «Новости»
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Депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен паереехала из ФРГ в Россию вместе с детьми. Об этом она рассказала газете Bild.

«Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой», - объяснила политик.

По словам Петерсен, она продолжит выполнять свои функции в качестве депутата.

В начале мая фракция АдГ в парламенте Гамбурга исключила Петерсен из своих рядов с формулировкой, что ее действия наносят вред партии. Это решение может быть связано с тем, что в марте политик посетила Россию в период проведения президентских выборов.

В апреле Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила партию «Альтернатива для Германии» в пророссийской пропаганде. Через несколько дней после этого в штаб-квартире АдГ в Ганновере прошли обыски.

Германия Дети Еврокомиссия Депутаты Россия

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