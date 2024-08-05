05 августа 2024, 02:12

Премьер Британии назвал массовые протесты в стране бандитизмом

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Участники происходящих в разных городах Великобритании массовых беспорядков пожалеют о своих действиях. Об этом заявил в обращении к нации глава правительства страны Кир Стармер. Его процитировал телеканал Sky News.

«Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете», - сказал он.

Премьер-министр сравнил беспорядки с организованным жестоким ультраправым с бандитизмом. Стармер также указал на необходимость незамедлительного наказания участников по закону.

Крупные акции протеста переросли в погромы в десятках городов Великобритании. Сторонники ультраправых группировок вышли на улицы после резни в детской танцевальной школе в Саутпорте, где погибли три девочки.

МИД Великобритании разрешил сотрудникам полиции принимать самые жесткие меры для разгона протестных акций. За минувшие сутки полицейские задержали более 100 погромщиков.

Великобритания Мигранты Протесты Беспорядки Кир Стармер
05 августа 2024, 01:05
Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство Хании в Тегеране
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Власти Ирана отвергли призывы США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Они не отказались от нанесения ответного удара по Израилю, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Пообещал нанести ответный удар. В субботу Иран сообщил арабским дипломатам, что ему все равно, спровоцирует ли ответ войну», - говорится в публикации.

Власти США попросили арабских союзников передать Тегерану сигнал о необходимости не обострять сложившуюся ситуацию, добавив, что это улучшит взаимодействие иранских властей с Западом. При этом Вашингтон предупредил, что любой мощный удар вызовет ответную реакцию.

Ранее Франция, США и Великобритания заблокировали российский проект заявления СБ ООН для журналистов по убийству Хании. Кроме того, европейские и американские дипломаты провели срочные переговоры по Ближнему Востоку, чтобы избежать войны в регионе.

В Иране же Корпус стражей Исламской революции заявил о готовности сурово наказать тех, кто ответственен за убийство Хании.

США Израиль Убийства Иран Конфликт Израиля и Палестины Исмаил Хания
05 августа 2024, 00:25
США привлекут союзников к защите Израиля
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
США и их союзники готовы оказать помощь Израилю в защите от возможных атак со стороны Ирана. Об этом заместитель советника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Файнер заявил в интервью CNN.

«Соединенные Штаты, другие партнеры и союзники собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу», - сказал он.

Представитель Белого дома напомнил, что, когда 13 апреля 2024 года Израиль столкнулся с экстраординарной ситуацией из-за массированной атаки и угрозы войны с Ираном, США поступили аналогичным образом.

Президент США Джо Байден в ходе разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху пообещал продолжать защищать страну от агрессии Ирана. Помимо этого, он предложил предоставить американские вооружения для обеспечения ПВО Израиля.

После гибели руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании обстановка на Дальнем Востоке обострилась. Власти Ирана начали готовиться к потенциальной ответной многодневной атаке по Израилю.

США Израиль Иран
04 августа 2024, 23:00
Бербок объяснила необходимость развертывания ракет США в Германии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила необходимость размещения ракет большой дальности США на территории страны якобы угрозой со стороны России. Об этом она написала в статье для издания Bild.

«Формировать внешнюю политику сегодня означает признавать, что принцип надежды не защитит нас от России Путина», - отметила она.

По словам Бербок, немецкие власти вкладывают инвестиции в собственную силу и безопасность. Сюда же относится и решение о развертывании американских систем вооружений большой дальности.

Глава МИД Германии уверена, что страна нуждается в «надежном сдерживающем факторе против России», который сможет стать защитой для других европейских народов.

Ранее стало известно, что США планируют начать размещение на территории Германии ракета Tomahawk и SM-6. После этого президент Владимир Путин предупредил, что Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если в ФРГ установят американские дальнобойные снаряды.

Германия США Ракеты Россия
04 августа 2024, 22:37
В Израиле заявили о подготовке к серьезной атаке со стороны Ирана
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Израиль начал готовится к потенциальной ответной многодневной атаке от Ирана и «Хезболлы». Об этом сообщил телеканал NBC News.

Израильский чиновник рассказал, что ожидание удара связали с убийствами главы политбюро движения Исмаила Хании и высокопоставленного командира «Хезболла» Фуада Шукра.

«Власти Израиля готовятся к потенциальной многодневной атаке со стороны Ирана и его союзника „Хезболлы“ после убийства двух высокопоставленных лидеров боевиков на прошлой неделе», - отметили журналисты.

В Израиле выразили опасения, что в течение нескольких дней могут быть запущены волны ракет и беспилотников.

По данным The Jerusalem Post , Иран планирует наносить удары по израильским территориям 12–13 августа.

Атака станет ответом на гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Верховный лидер Ирана Али Хамейни заявил, что долг государства отомстить и приказал нанести прямой удар по Израилю.

Израиль Убийства Иран Исмаил Хания

Новости по теме