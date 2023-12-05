Премьер Болгарии заявил об отсутствии каких-либо нарушений со стороны «Лукойла»

Денков обратил внимание, что работу «Лукойла» без каких-либо нарушений подтверждают все последние проверки. Они показали, что компания в своей деятельности не преступила ни одного предписания Евросоюза, болгарского закона или таможенного постановления, пояснил политик.

Также Денков пообещал, что власти Болгарии опубликуют данные, если в деятельности компании найдут какие-либо нарушения.

Болгария одобрила запрет на использование компанией «Лукойл Нефтохим» в Бургасе российской нефти , начиная с марта 2024 года. С 1 января 2024-го отменят экспортные квоты, а исключение на переработку нефти из РФ полностью - с 1 марта.

НПЗ при этом уже выступил с предупреждением об угрозе остановки производства из-за отмены квот на экспорт нефтепродуктов.