05 августа 2024, 12:33

Премьер Бангладеш на фоне беспорядков покинула резиденцию

pxhere.com
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Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина вместе с родственницей покинула резиденцию в Дакке на фоне беспорядков. Об этом сообщило агентство France Press со ссылкой на источник в правительстве.

Сообщается, что женщины отправились «в более безопасное место».

«Премьер-министр и ее сестра покинули дворец Ганабхабан, чтобы найти более безопасное место… Она хотела записать речь. Но у нее не было возможности сделать это», - сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Ранее в полиции заявили, что в ходе беспорядков в столице Бангладеш погибли не менее 300 человек.

Протесты
05 августа 2024, 12:54
В Азии рухнули акции технологических компаний и фондовые индексы
pxhere.com
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Глобальная распродажа акций затронула развивающиеся рынки, так как акции технологических компаний Тайваня и Южной Кореи упали, что привело к максимальному снижению индекса MSCI для этого класса активов за более чем два года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Индекс развивающихся рынков MSCI на 06:10 утра по лондонскому времени снизился на 3,1%, что стало самым значительным падением с июня 2022 года. Это привело к двухдневному падению индикатора на 5,6%, что является худшим результатом с марта 2022 года.

Азиатские акции определяют общий тренд. Индекс Taiex упал на 7,8%, зафиксировав крупнейший однодневный убыток за последние 50 лет, потому что акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. упали более чем на 9%.

В Южной Корее индекс Kospi снизился почти на 7% под давлением акций Samsung Electronics Co. Ltd и SK Hynix Inc.

Ранее японский индекс Nikkei упал более чем на 13%, превысив падение 1987 года.

Фондовый рынок Азия
05 августа 2024, 12:16
«Удар будет точно». Иран жестоко ответит на действия Израиля
РИА «Новости»
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Иранские власти не оставят без ответа убийство политического лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Они ударят по Израилю в преддверии 24 августа — дня Арбаин, рассказала 360.ru политолог Каринэ Геворгян.

«Удар будет точно. Вопрос - какой. Его масштабность и эффективность», - уточнила она.

Преемник Хании против Ирана Эксперт объяснила, что убийство Хании продемонстрировало миру раскол в ХАМАС. Она напомнила, что палестинская организация воевала в Сирии с «Хезболлой», которую поддерживал Иран. В связи с этим в ХАМАС есть «непримиримая часть», которая по духу близка к «Братьям-мусульманам»* и которая выступает против сотрудничества с иранскими властями.

«Измаил Хания был противником конфликта с Ираном, и поэтому он представлял ту часть, которая максимально симпатизировала Ирану и готова была пойти на сотрудничество с иранскими прокси и самими представителями Ирана», - добавила Геворгян.

Она подчеркнула, что на место Хании могут поставить председателя политбюро ХАМАС Халеда Машаааля, враждебно настроенного к Ирану.

«Он категорически не принят в Тегеране и всегда был антииранским. Убийство Хании продемонстрировало нам определенный раскол или странное неединство внутри ХАМАС», - сообщила политолог.

Кому нужна эскалация на Ближнем Востоке Эксперт также объяснила, что США не просто так выступают с заявлениями о возможном ударе по Израилю.

«По некоторым данным, американские переговорщики уже сами тайно в Тегеране находятся и просят не нападать на Израиль взамен на то, что Америка в ближайшее время вернет свою подпись в соглашении от 2015 года по иранской ядерной программе», - рассказала она.

Политолог также высказала мнение, что у Белого дома нет причин желать эскалации на Ближнем Востоке, в отличие от «кое-кого» в США и Великобритании.

«Надо сказать, что нынешней администрации и [вице-президенту США Камале] Харрис эскалация, война на Ближнем Востоке не нужна. А кое-кому и в Америке, и на Британских островах - очень даже бы хотелось», - указала она.

Геворгян добавила, что руководство Израиля намеренно разжигает конфликт в регионе.

«Эскалация прочая - проделки [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, которому скорее всего, кто-то, <…> из сил, представляющих интересы Запада, все-таки как-то руки выкручивает», - заключила она.

Ранее ЦАХАЛ ударил по месту в Тегеране, где находился глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания. По данным газеты The New York Times , верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал отомстить за убийство политика.

*признана террористической организацией и запрещена в РФ.

Израиль Убийства Иран Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
05 августа 2024, 11:56
В Британии созовут чрезвычайный комитет на фоне беспорядков
РИА «Новости»
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет 5 августа заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за прошедших антииммигрантских протестов с беспорядками. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Должно состояться заседание COBRA, после того как „бандиты“ попытались взять штурмом отели, в которых проживают просители убежища», - передали журналисты.

Министры и представители правоохранительных органов намерены обсудить ответные меры на всплеск насилия, который не утихает шестой день подряд, сообщили «Известия». Стармер в обращении к нации обещал, что участники беспорядков пожалеют о своем участии в бандитизме и понесут наказание, отметил RT.

Беспорядки c участием нескольких сотен представителей ультраправых группировок разгорелись на северо-востоке Англии после убийства детей в танцевальной студии. Протестующие выступили против массовой миграции.

Акции митинга переросли в массовые беспорядки и погромы. Только за одни сутки правоохранители задержали более 100 человек. Британским силовикам разрешили пойти на самые жесткие меры для разгона протестующих. Власти пообещали увеличить число прокуроров, подготовить тюремные места и обеспечить проведение судебных заседаний.

Великобритания Беспорядки
05 августа 2024, 11:48
Совместные военные учения с США и Румынией начали в Молдавии
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Военные учения «Огненный щит» с участием США и Румынии начались в Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

На учениях планируют задействовать военную технику и артиллерийские вооружения страны. Их целями назвали развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости личного состава.

Также в Минобороны Молдавии предупредили жителей, что в ближайшие дни по дорогам в рамках учений будет передвигаться военная техника.

Ранее жителя Кишинева приговорили к общественным работам за поджог здания информационного центра НАТО.

В июне Евросоюз формально запустил переговоры о членстве Молдавии.

США Военные учения Военные Молдавия Румыния

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