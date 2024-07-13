13 июля 2024, 11:06

Премьер Австралии заявил, что «презирает» Россию

Unsplash
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Россия не сможет помочь двум россиянам, которых арестовали в Австралии по подозрению в шпионаже. Об этом заявил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе, его процитировал телеканал ABC.

«Россия может получить сигнал: отступите», - подчеркнул он.

Альбанезе рассказал, что «с презрением» относится к России, потому что она якобы «не уважает международное право». Он добавил, что не доверяет российскому руководству и предположил, что люди по всему миру передают стране секретную информацию.

Ранее российское посольство в Австралии прокомментировало арест супружеской пары, которую заподозрили в шпионской деятельности. По мнению дипломатов, австралийские власти запустили информационную кампанию против России, чтобы отвлечь местных жителей от наболевших проблем. По мнению сотрудников посольства, в стране поднимается «новая волна антироссийской паранойи».

Задержанные в Австралии россияне прожили там более 10 лет. По версии следствия, женщина служила в силах обороны и якобы пыталась передать российской стороне секретные данные.

Шпионаж Австралия Россия
13 июля 2024, 12:10
Автобус с туристами попал в смертельное ДТП в Турции
Unsplash
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Туристический автобус столкнулся с несколькими автомобилями в турецкой провинции Мугла. Как сообщило агентство IHA, погибли два человека, пострадали почти 30.

Туристический автобус столкнулся с несколькими автомобилями в турецкой провинции Мугла. Как сообщило агентство IHA , погибли два человека, пострадали почти 30.

«Автобус с местными жителями, выехавшими в тур одного дня, после отказа тормозов врезался в три припаркованных автомобиля в городе Акъяка, и смог остановиться только после удара о стену дома», - написали журналисты.

От удара несколько пассажиров вылетели из автобуса. Некоторые оказались зажиты. На месте происшествия работают спецслужбы.

Ранее в Турции произошла другая авария с туристическим автобусом, ехавшим в аэропорт, в провинции Анталья. Транспортное средство на скорости влетело в бетонное ограждение трассы у поселка Манавгат.

Минимум 20 человек пострадали. В результате ДТП в больницы попали семеро россиян. Один из них был в тяжелом состоянии, он перенес операцию. Всего в салоне автобуса находились 18 российских и семь белорусских туристов.

Турция Больницы ДТП Автобусы
13 июля 2024, 10:24
Запад попытается «вбить клин» между Арменией и союзниками — Васильев
РИА «Новости»
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Запад пытается оттянуть Армению от союзников, хотя на примере других стран видно, к чему это приводит. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.

«Они (страны Запада - прим. ред.) стремятся не просто „вбить клин“», - подчеркнул он.

Васильев признал, что действия «внешних игроков» и руководства в Ереване вызывают тревогу и опасения. Они дестабилизируют ситуацию не только внутри страны, но и за ее пределами.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что российская сторона крайнее сожалеет об участии Армении в саммите НАТО. Собственными руками страна рискует нанести ущерб своей безопасности. Россию беспокоит и расширение миссии ЕС в Армении. Натовцы уже проникли на Южный Кавказ, но их появление не поможет добиться устойчивого мира в регионе.

Клин Армения Россия Запад ОДКБ Видное
13 июля 2024, 09:53
НАТО отказался осуждать с ОДКБ выстраивание системы безопасности
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Россия и ОДКБ неоднократно предлагали Североатлантическому альянсу обсудить выстраивание системы безопасности, но блок не выразил желания вести диалог. Об этом РИА «Новости» заявил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.

По его словам, НАТО предлагали наладить точки соприкосновения, учитывая ключевой принцип - не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других.

Васильев добавил, что альянс вместо Североатлантической зоны все больше распространяет свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также Россия фиксирует попытки западных государств вызвать нестабильность в кавказском регионе и Иране. По его мнению, дестабилизация в этом районе приведет к угрозам безопасности для всех стран ОДКБ.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал, что участники саммита НАТО в Вашингтоне продемонстрировали в итоговой декларации свое желание руководить другими странами. Альянс подтвердил, что будет «устанавливать свои порядки» в мире и «разбираться» с КНР.

Россия НАТО ОДКБ
13 июля 2024, 09:50
«Важная фигура для свой страны». Испанская певица — о Путине
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Президент Владимир Путин — знаковая фигура современной России. Таким мнением поделилась с журналистами News.ru испанская певица и солистка группы Baccara Кристина Севилья.

«Я уважаю его (Путина - прим. ред.) как политика, я знаю его уже много лет и считаю, что он важная фигура для свой страны», - отметила она.

Артистка призналась, что в целом ее не интересует политика, но, несмотря на это, она испытывает уважение ко всем политикам, включая испанских.

На днях иранский президент Масуд Пезешкиан назвал российского лидера Владимира Путина ценным стратегическим союзником. Он заявил, что иранские власти глубоко ценят эту дружбу.

Президент Владимир Путин - знаковая фигура современной России. Таким мнением поделилась с журналистами News.ru испанская певица и солистка группы Baccara Кристина Севилья.

Музыка Владимир Путин

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