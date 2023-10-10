Премьер Армении не поедет на саммит СНГ в Киргизию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил президента Киргизии Садыра Жапарова, что не сможет участвовать в предстоящем саммите СНГ в Бишкеке. Об этом РИА «Новости» сообщили пресс-службе главы республики.
«В ходе беседы премьер-министр Армении с сожалением сообщил, что ввиду ряда обстоятельств не сможет принять участие в заседании СГГ СНГ», - уточнили в администрации Жапарова.
Переговоры между Пашиняном и Жапаровым провели по инициативе армянской стороны. В ходе телефонного разговора политики обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, среди них предстоящее заседание Совета глав государств СНГ, которое запланировано на 13 октября.
Стороны договорились поддерживать постоянные контакты и укреплять отношения между государствами.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с коллегой Садыром Жапаровым во время визита в Киргизию. Российский лидер 12 октября примет участие в мероприятии в честь 20-летия авиабазы в городе Кант.