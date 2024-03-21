21 марта 2024, 02:31

«Прекрати орать». Шольц осадил активистку, которая пыталась сорвать его выступление

РИА «Новости»
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Канцлер Германии Олаф Шольц на открытии книжной ярмарки в Лейпциге грубо ответил активистке, которая криком пыталась сорвать его выступление. Трансляцию речи главы немецкого кабмина вел телеканал MDR.

Женщина с начала выступления Шольца пыталась его перекричать. Канцлер в какой-то момент прервал свою речь и прикрикнул на активистку.

«Прекрати орать», - грубо обратился к женщине Шольц.

В наступившей тишине он заявил, что присутствующих собрала «сила слова, а не крика». Женщина же перешла на визг, когда охранники выводили ее из зала.

«Я не считаю правильным путать демократию с громким ором», - добавил Шольц.

Ранее канцлер назвал смешными обсуждения поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Шольц считает, что Германия отправляет Киеву достаточно вооружений.

Германия Женщины Олаф Шольц
22 марта 2024, 15:24
Кремль прокомментировал заявление хуситов о ненападении на суда России
Unsplash
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Кремлю неизвестно об обещании хуситов не атаковать российские и китайские суда. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Нет, ничего неизвестно. Ничего не могу сказать по этой теме», - сказал Песков.

О том, что Россия и Китай якобы договорились с хуситами в Йемене, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море без опасений, сообщало агентство Bloomberg. В обмен на это страны будто будут оказать политическую поддержку движению в Совете Безопасности ООН. Предположительно, российские и китайские дипломаты заблокируют резолюции с осуждением действий группировки. Но представители «Ансар Аллах» отказались комментировать эту информацию.

Ранее хуситы атаковали израильское судно и эсминец США в Красном море. В группировке заявили, что не дадут связанным с Израилем судам доходить до его портов, пока не прекратятся военные действия и блокада сектора Газа.

Кремль Суд Россия Китай
22 марта 2024, 14:20
Угрозу ядерной войны назвали «подарком» Нуланд при уходе из Госдепа
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Россия стремилась улучшить отношения с США, но ее предложения отвергли и подвели мир к угрозе ядерной войны. Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди возложил вину на экс-заместителя госсекретаря Викторию Нуланд. Он заявил об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Мы могли бы избежать угрозы ядерной войны, которая нависла над нами сегодня и которая в значительной степени была подарком от Нуланд», - сказал он.

Фил Джиральди сказал, что фактически она не являлась дипломатом. Россия, по его словам, хотела установить хорошие рабочие отношения с Европой и США. Но такие люди, как Виктория Нуланд, в Госдепе и западных СМИ не позволили этого достичь.

Об отставке Виктории Нуланд стало известно в начале марта. Она покинет свой пост после почти 30-летней дипломатической карьеры. Экс-разведчик Пентагона Скотт Риттер заявил, что уход из Госдепа связан с ее нежеланием менять проукраинскую риторику.

Ядерное оружие США Госдеп США Оружие
22 марта 2024, 13:36
Землетрясение произошло на границе Киргизии и Таджикистана
Unsplash
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На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение. Об этом сообщил киргизский институт сейсмологии.

Магнитуда землетрясения составила 5,3. Очаг природного явления зафиксировали на территории Таджикистана.

По данным института сейсмологии, в киргизских селах Кара-Тейит и Карамык интенсивность землетрясения составила четыре балла. Также около четырех баллов было в селе Шибээ. В Дараут-Курган, Жар-Башы, Кулчу и Жаш-Тилек - три балла.

Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Несколько дней назад землетрясение произошло в японской префектуре Ибараки. Магнитуда также составила 5,3. Эпицентр сейсмособытия оказался на глубине в 50 километров. Информации о разрушениях и жертвах не было.

В середине марта землетрясение такой же магнитудой произошло в Черногории. Первый подземный толчок зафиксировали ночью вблизи от Подгорицы.

Киргизия Землетрясения Таджикистан
22 марта 2024, 12:40
«Дефицит честности» Британии. МИД России — об «исчезновении» Кейт Миддлтон
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Великобритания окончательно закрепила за собой статус эпицентра производства фейков на фоне ситуации с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

«Что касается всей ситуации вокруг „исчезновения“ монаршей особы, то она является наглядной иллюстрацией проблемы хронического „дефицита честности“ политического и медийного классов официального Лондона», - подчеркнули в ведомстве.

Вместо купирования дезинформация британское правительство и королевский дом предпочли не только уйти от прямых ответов, но и поучаствовать в тиражировании фейковых материалов в отношении здоровья принцессы Уэльской, констатировали в министерстве.

Кенсингтонский дворец 17 января сообщил, что Миддлтон перенесла плановую операцию. Причины не уточнили, отметив, что принцесса пожелала, чтобы ее личная медицинская информация осталась конфиденциальной.

По данным британских СМИ, сотрудники лондонской больницы пытались получить доступ к сведениям. После этого руководство медучреждения запустило расследование.

Великобритания Больницы МИД РФ

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