«Преимущество, которого многие лишены». Спрос на нефть в мире не упадет

Помните, как в пиковые моменты падения цен на нефть российские «либералы» и особо упоротые товарищи с соседней территории взахлеб писали в социальных сетях: «Все, „Рашке“ конец, через несколько лет нефть никому вообще не будет нужна»? И вот прошло несколько лет и даже немного больше. Издание Bloomberg пишет, что мир сейчас потребляет столько нефти, сколько никогда в истории еще не потреблял, и это далеко не предел. Потребление «черного золота» может стать еще выше, причем значительно.

А ведь конец нефтяной эпохи предрекали известнейшие «либеральные экономисты» России, те самые, которые добрых три десятка лет рассказывали с высокомерным видом, как следует обустраивать российскую экономику.

Конечно, когда-то в будущем мир несомненно перейдет на электрическую тягу в транспорте. Это логично, ибо удобно, просто и безопасно. Но даже до этой светлой минуты - еще десятки лет кропотливой работы ученых и инженеров. А пока что электромобиль не может заменить традиционный с двигателем внутреннего сгорания.

Статья в Bloomberg - очень сильный удар по благоглупостным идеям «зеленой повестки». У них вообще дела идут не очень хорошо, потому что оказалось, что даже традиционную энергетику невозможно заменить ветряками и солнечными панелями. А нефть для этих удивительных персонажей - самая ненавидимая на нашей планете вещь. И вот тут им авторитетные исследователи и эксперты преподносят такую неприятную новость.

А что касается России - необходимо поддерживать собственную «нефтянку», искать новые месторождения, разрабатывать технологии для добычи нефти оттуда, откуда сейчас это делать сложно. Потому что нефть - это преимущество, которого лишены очень многие страны. Это на самом деле «черное золото». И вряд ли это когда-то изменится.

Далее - прямая речь.