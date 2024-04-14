14 апреля 2024, 21:33

Преградившим путь убийце в ТЦ в Сиднее оказался украинцем

Freepik
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Русскоговорящий мужчина, который помешал нападавшему на посетителей торгового центра Bondi Junction в Сиднее, оказался украинцем. Об этом РБК сообщили в пресс-службе российского посольства в Австралии.

«Личность мужчины неизвестна, а возможностями его разыскать посольство не располагает», - отметили в сообщении.

В диппредставительстве указали, что по итогам полицейского расследования, возможно, появится дополнительная информация.

Нападение в ТЦ Bondi Junction в Сиднее произошло 13 апреля, от рук преступника погибли шесть человек. В тяжелом или критическом состоянии в больницах находятся семь пострадавших.

Молодой человек оказался единственным, кто пытался помешать нападавшему в торговом центре. Как сообщила газета The Sydney Morning Herald, мужчина до приезда полицейских удерживал вооруженного преступника. Он железной палкой заблокировал вход к детским комнатам и кричал «Не подходи!».

Австралия Преступления Мужчины
14 апреля 2024, 21:38
«Дно снова пробито». Захарова оценила закон ФРГ о смене пола
РИА «Новости»
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В Германии после легализации наркотиков приняли новый закон, позволяющий людям менять пол раз в год, и вот «дно снова пробито». Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито», - написала дипломат.

Захарова подчеркнула, что немецкие дети смогут сменить пол при наличии заявления родителей, если еще не достигли возраста 14 лет. Тем, кто постарше, согласие памы с мамой уже не потребуется.

Дипломат поиронизировала над тем, что власти ФРГ сдерживают своих граждан в свободе выбора, позволив им сменить пол только раз в год, а не чаще. При этом сразу ответила на свой вопрос, пошутив, что «если чаще, то новый гендер не успеет зажить».

В начале весны в Германии выпустили «Библию для детей» с гендерно-нейтральным Богом , а также людьми с разным цветом кожи, весом и ограниченными возможностями. Несмотря на то, что в самой Библии до всех этих вывертов говорится о том, что Бог создал мужчину (Адама) по своему образу и подобию, а потом женщину.

Германия Дети Законы Мария Захарова ЛГБТ МИД РФ
14 апреля 2024, 21:25
В Израиле ночные атаки Ирана назвали объявлением войны
РИА «Новости»
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Израильский президент Ицхак Герцог назвал ночную атаку Ирана, запустившего беспилотники и ракеты в ночь на 14 апреля, объявлением войны. Об этом он заявил в эфире британского телеканала Sky News.

По его словам, Израиль обстреляли с четырех сторон на Ближнем Востоке. Не только Иран, но также иранские прокси стреляли по израильской территории, запуская ракеты и БПЛА.

«Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», - подчеркнул Герцог.

Президент добавил, что Израиль стремится к миру, причем с самого создания своего государства. Так он ответил на вопрос, согласен ли с просьбой западных стран дальше не эскалировать ситуацию в регионе.

Кроме того, Герцог обвинил Иран в том, что республика «сеет хаос, террор и нестабильность», охарактеризовав ее как «империю зла в Тегеране». По его мнению, миру настало время с ней столкнуться.

Ранее журналисты Press TV сообщили, что иранские военные при ударе по Израилю использовали гиперзвуковое оружие, причем не меньше семи таких ракет поразили авиабазу Неватим.

Израиль Ракеты Беспилотники Запад Иран Ближний Восток
14 апреля 2024, 21:12
Сербия нашла нового поставщика истребителей вместо России
Википедия
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Новым поставщиком истребителей в Сербию станет Франция. Балканская страна отказалась от дальнейшей закупки российских военных самолетов из-за угрозы международных санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Financial Times.

Сделка на три миллиарда евро за 12 истребителей Rafale проходит последние согласования, заявили собеседники журналистов.

Существование контракта, но без деталей подтвердил президент Сербии Александр Вучич после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже,.

«Мы полны решимости приобрести новые самолеты, которые значительно улучшат наши боевые возможности», - заявил сербский лидер.

Вучич добавил, что ожидает подписания контракта через два месяца во время очередной встречи с Макроном.

Журналисты отметили, что в последние месяцы президент Франции начал уделять больше внимания странам, которые раньше были в сфере влияния России. После встречи с Вучичем он заявил, что готов пригласить сербских оружейников принять участие в производстве боеприпасов для Евросоюза.

Источник в кабмине Сербии сообщили журналистам, что покупка истребителей Rafale это только одна сделка. Страна уже заключила контракты на поставку французских радарных и ракетных систем, а сейчас ищет заказчика для поставок транспортных самолетов Airbus.

По словам чиновника, у советских истребителей Миг-29 истекает срок службы, а Военно-воздушному флоту Сербии необходимо обеспечить бесперебойную работу.

Он добавил, что Вучич обратил внимание на французские самолеты после того, как их купила соседняя Хорватия. Тем более, что кроме поставок производитель взял на себя обучение пилотов и техническое обслуживание.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с сербским лидером в Париже призвал его подтвердить желание страны стать кандидатом на пост в члены Евросоюза и согласовать ряд решений с будущими союзниками. Он подчеркнул, что балканская страна должна двигаться вместе со всей Европой, несмотря ни на какие «превратности».

Истребители Сербия Россия Франция
14 апреля 2024, 20:29
Иран при ударе по Израилю использовал гиперзвуковое оружие
РИА «Новости»
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Вооруженные силы Ирана в ходе атаки на израильскую авиабазу Неватим направили не меньше семи гиперзвуковых ракет. Об этом сообщил государственный телеканал Press TV.

«По меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана, поразили авиабазу Неватим. Израильские военные не перехватили ни одну из них», - указали журналисты.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, подразделения Корпуса стражей Исламской революции Ирана выпустили по территории Ирана беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. В иранском Генштабе назвали эту меру ответом на обстрел посольства Ирана в Дамаске со стороны Израиля.

Позже президент США Джо Байден заявлял, что американские военные оказали помощь Израилю и сбили большую часть ракет и дронов. Он высоко оценил работу подразделений в обороне израильской территории.

Израиль Ракеты Иран

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