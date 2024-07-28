28 июля 2024, 11:22

Преемник Пригожина попал в плен в Мали

РИА «Новости»
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Преемник основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с позывным Лотос попал в плен в Мали. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

Колонна частной военной компании попала в засаду сепаратистов «Координация движений Азавада». Преемника Пригожина оперативно обменяли обратно.

«Боевики напали под покровом песчаной бури, достигнув тактической внезапности», - написал Рожин.

Он также подтвердил гибель автора и администратора Telegram-канала Grey Zone с позывным Белый. Последние шесть месяцев тот работал по Сирии и африканским странам, был настоящим русским офицером и погиб в бою с оружием.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ноябре 2023 года напомнил, что ЧВК «Вагнер» де-факто не существует. Публикации о ее работе обычно не имеют под собой серьезных оснований, отметил пресс-секретарь президента.

Сирия Евгений Пригожин
28 июля 2024, 11:09
Пезешкиана официально утвердили на пост президента Ирана
Unsplash
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Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи официально утвердил Масуда Пезешкиана в должности нового президента. Об этом сообщило агентство Mehr.

В начале торжественной церемонии глава МВД республики Ахмад Вахиди выступил с докладом о том, как прошли досрочные выборы президента. Он поблагодарил иранский народ и сотрудников министерства за успешное проведение голосования.

После этого аятолла Хаменеи огласил декрет, согласно которому Пезешкиана официально объявили девятым президентом Ирана. Он принесет присягу в парламенте 30 июля.

Пезешкиан ранее назвал Россию ценным стратегическим сотрудником. Иран продолжит укреплять двустороннее сотрудничество.

Иран Выборы
28 июля 2024, 10:32
Лавров усомнился в возможности полностью уничтожить ХАМАС
Unsplash
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Израильская армия не сможет полностью уничтожить палестинское движение ХАМАС, как того хочет премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его процитировал ТАСС.

Он признался, что пока не видит перспектив завершения конфликта между Израилем и ХАМАС. Глава МИД напомнил, что Нетаньяху пообещал не останавливаться до тех пор, пока не уничтожит организацию, однако она обладает большими возможностями и поддержкой со стороны мусульманского мира.

«На мой взгляд, и эту точку зрения разделяют многие мои коллеги, это нереальная задача», - высказался Лавров об идее полного уничтожения ХАМАС.

Ранее вице-президент США Камала Харрис обратилась к Нетаньяху с просьбой как можно скорее договориться с палестинским движением о прекращении огня в секторе Газа, сообщил сайт kp.ru. Она выразила обеспокоенность из-за «тяжелых гуманитарных условий» и большого числа жертв ударов ЦАХАЛ в анклаве.

Израиль Сергей Лавров МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины
28 июля 2024, 10:26
Иран назвал спектаклем реакцию Израиля на удар по Голанам
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Иран не ожидает и не хочет расширения боевых действий на Ливан на фоне удара по городу Мадждаль-Шамсу на Голанских высотах. Такое заявление сделал посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани в соцсети Х.

«Несмотря на спектакль, устроенный сионистским режимом несколько часов назад; „три не“ по-прежнему резюмируют нашу позицию относительно угрозы расширения военных действий на Ливан и регион», - подчеркнул Амани.

Он добавил, что Иран всегда стремится снизить напряженность на Ближнем Востоке.

Представители Армии обороны Израиля возложили ответственность за обстрел Голанских высот на ливанскую шиитскую группировку «Хезболла», которая ударила по городу иранской ракетой Falaq-1.

Израильский министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир призвал начать войну с «Хезболлой». При этом ливанское движение накануне заявило о непричастности к удару по Голанам, сообщил сайт kp.ru.

Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины
28 июля 2024, 09:35
«Рисков станет больше». Лавров — о последствиях размещения ядерного оружия США в Азии
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Возможное размещение ядерного оружия Соединенных Штатов в Юго-Восточной Азии негативно отразится на региональной безопасности. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, чьи слова привело РИА «Новости».

В НАТО американцы давно уже раздали свое ядерное оружие партнерам, напомнил дипломат. В США такие шаги называют ядерными миссиями, в рамках которых неядерные страны получают возможность тренировать своих военных для использования ЯО.

«Если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен еще в Юго-Восточную Азию, я думаю, лучше от этого никому не станет, рисков станет больше», - подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД России, США «нахраписто» продвигают в Азию стратегическое оружие.

Силы США располагают 3748 ядерными боеголовками , сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA). Общий объем тактического ядерного вооружения Соединенных Штатов сократился более чем на 90% с 1991 года.

Ядерное оружие США Оружие Азия

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