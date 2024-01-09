09 января 2024, 05:19

Предвыборную речь Байдена прервали пропалестинские манифестанты

РИА «Новости»
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Пропалестинские активисты прервали предвыборную речь нынешнего американского президента Джо Байдена в Южной Каролине. Момент зафиксировали на трансляции мероприятия на YouTube-канале лидера.

Глава Штатов выступал в церкви в Чарльстоне. Через несколько минут после начала его речи из зала стали кричать лозунги. Манифестанты требовали прекратить огонь в секторе Газа со стороны Израиля. Байден пытался утихомирить участников протеста и говорил, что «все в порядке». Слова президента не повлияли на активистов, и они продолжили выкрикивать требования.

Ранее стало известно, что протестанты в Нью-Йорке перекрыли движение на трех мостах города: Бруклинском, Манхэттенском и Вильямсбургском. Также недовольные заблокировали туннель Холланда. Полицейские предупредили водителей о трудностях с проездом вблизи перечисленных магистралей. Люди призывали прекратить оккупацию палестинских территорий израильской стороной.

Израиль Протесты Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины Палестина
09 января 2024, 05:17
Шефа Пентагона Остина перевели из интенсивной терапии в палату
Global Look Press
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Министра обороны США Ллойда Остина перевели из отделения интенсивной терапии в отдельную палату. Об этом сообщил на официальном сайте представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Министр Остин в настоящее время остается госпитализированным в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии. <…> Он больше не находится в отделении интенсивной терапии и выздоравливает в более уединенном помещении больницы», - сообщил Райдер.

Представитель Пентагона также сообщил, что Остин продолжает выполнять свои обязанности. Глава Минобороны имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи и продолжает следить за повседневными операциями ведомства по всему миру.

Ранее Остин сообщил, что пошел на поправку и рад приступить к своим обязанностям. Глава Пентагона признал, что нужно было лучше информировать СМИ о своем состоянии и госпитализации.

США Пентагон Больницы
09 января 2024, 04:28
Машина врезалась в забор Белого дома в Вашингтоне
Freepik
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Автомобиль врезался в ограждение Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американскую секретную службу.

Правоохранители заблокировали проход рядом с местом происшествия. Машина, предположительно протаранившая ворота, еще не уехала. По предварительной информации, это серый внедорожник. Сотрудники полиции начали обследовать авто.

В мае прошлого года в Вашингтоне произошла похожая история. Водитель грузовика специально протаранил ограждение безопасности Белого дома. Сотрудники полиции объявили эвакуацию людей из отеля Hay-Adams, находящегося рядом. Правоохранители также оцепили автомобильные и пешеходные дороги, а шофера грузовика задержали. Внутри его машины обнаружили подозрительную посылку.

Еще одна машина врезалась в заграждение Белого дома в 2018 году. Водителем транспорта была женщина, она хотела проникнуть на территорию защищенного участка.

США Белый дом в США Вашингтон Машины Водители
09 января 2024, 02:52
Более 10 человек пострадали после взрыва в отеле в техасском городе Форт-Уэрт
Freepik
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В техасском городе Форт-Уэрт произошел взрыв. Пострадали 11 человек. Об этом сообщил телеканал NBC.

По данным журналистов, взрыв случился в отеле Sandman Signature. Телеканал опубликовал кадры с места происшествия. На них видно, что после ЧП на асфальт упало множество обломков. По информации пожарных, вероятной причиной взрыва могла стать утечка газа.

В результате происшествия пострадали 11 человек, их отправили в больницу.

Ранее взрыв произошел в одном из домов пригорода Вашингтона во время обыска. Когда полицейские пришли к подозреваемому с ордером, тот выстрелил несколько раз. В итоге прогремел взрыв. Двухэтажное здание разлетелось на куски.

Несколько дней назад, 5 января, крупный пожар случился на складе в городе Элизабет штата Нью-Джерси недалеко от международного аэропорта Либерти. Спасатели присвоили возгоранию четвертый уровень сложности. Данных о пострадавших не поступило. В ликвидации пламени участвовали более 100 пожарных.

США Отели Взрывы
09 января 2024, 02:37
«Проверенное оружие». Медведев пошутил о Майдане после забастовок фермеров в Берлине
РИА «Новости»
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил про вероятный Майдан в Германии из-за протестов немецких фермеров и роста расходов на помощь украинской стороне. Свое мнение политик высказал в соцсети Х.

Он отметил, что протестующие фермеры заблокировали весомую часть страны. Субсидии сельскому хозяйству подошли к концу, а сумма, потраченная на поддержку Украины, продолжает расти.

«При этом Германия - главный ее спонсор. Если это продолжится, бандеровцы принесут в Берлин свое проверенное оружие - Майдан. В этом случае сомнительно, что ливерная колбаса [канцлер ФРГ Олаф] Шольц выстоит. Мы наблюдаем за событиями со злобным интересом», - написал Медведев.

«Обиженной ливерной колбасой» Шольца весной прошлого года назвал украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Ранее немецкие фермеры начали протесты по всей стране. Они выступили против мер, которые власти приняли для экономии бюджета. Манифесты начались почти во всех федеральных землях, сотни тракторов с протестантами перекрыли дороги в Германии. Люди держат плакаты с лозунгами «Без фермеров нет будущего» и «Мы боремся за свое существование».

Германия Дмитрий Медведев Протесты Забастовки

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