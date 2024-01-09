Предвыборную речь Байдена прервали пропалестинские манифестанты

Глава Штатов выступал в церкви в Чарльстоне. Через несколько минут после начала его речи из зала стали кричать лозунги. Манифестанты требовали прекратить огонь в секторе Газа со стороны Израиля. Байден пытался утихомирить участников протеста и говорил, что «все в порядке». Слова президента не повлияли на активистов, и они продолжили выкрикивать требования.

Ранее стало известно, что протестанты в Нью-Йорке перекрыли движение на трех мостах города: Бруклинском, Манхэттенском и Вильямсбургском. Также недовольные заблокировали туннель Холланда. Полицейские предупредили водителей о трудностях с проездом вблизи перечисленных магистралей. Люди призывали прекратить оккупацию палестинских территорий израильской стороной.