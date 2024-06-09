Предвыборная агитация на пост президента стартовала в Иране

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«Предвыборная агитация кандидатов в президенты официально стартовала с момента их объявления МВД и продлится до утра 27 июня», - сказал он.

В список претендентов на пост президента вошли мэр иранской столицы Алиреза Закани, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, клерик Мостафа Пурмохаммади, глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми и член парламента Масуд Пезешкиан.

Выборы в Иране назначили из-за гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе 19 мая. Спустя три дня его похоронили в мавзолее имама Резы в Мешхеде.