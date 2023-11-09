Предупреждение Западу. В Британии увидели опасность выхода России из ДОВСЕ

Дрон атаковал военную базу США в Ираке

Взрыв прогремел в районе американской военной базы «Харир» в Эрбиль в Иракском Курдистане. Об этом сообщило информационное агентство Shafaq News.

По сообщению агентства, в окрестностях базы был отчетливо слышен звук взрыва. Предположительно, базу атаковал военный беспилотник.

Утром в четверг, 9 ноября, стало известно, что по базе США, расположенной в районе месторождения нефти Эль-Омар на востоке Сирии, выпустили 15 ракет. Ответственность за атаку взяли на себя представители шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака». Последствия удара пока неизвестны, сведений о раненых или погибших военных тоже нет.

В этот же день «Исламское сопротивление Ирака» атаковало американскую базу, находящуюся рядом с газовым месторождением Конико в провинции Дейр-эз-Зор. По ней выпустили шесть ракет.

Отряды шиитского движения также ударили по американской базе, находящейся рядом с газовым месторождением Конико в провинции Дейр-эз-Зор. По ней выпустили шесть ракет. Последствия этой атаки также неизвестны.