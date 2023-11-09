Предупреждение Западу. В Британии увидели опасность выхода России из ДОВСЕ
Россия после выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) может значительно перевооружить свою армию, поставив в строй большое количество новой военной техники. Такое мнение выразил эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир в интервью британской газете Express.
«Россия может попытаться значительно перевооружиться после разрыва исторического договора времен холодной войны», - заявил Фрир.
По мнению эксперта, такой шаг со стороны России говорит о высокой степени напряженности между РФ и странами НАТО. И теперь, выразил он уверенность, Западу надо тщательно следить за тем, как Россия наращивает свою военную мощь.
Россия окончательно вышла из ДОВСЕ в полночь 7 ноября. В США в ответ на это заявили, что приостановят выполнение обязательств в рамках договора с 7 декабря.
Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби допустил дальнейшее изменение расстановки сил в Европе.