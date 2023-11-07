Предстоящий визит Путина в Казахстан объяснили в Кремле

Премьер Румынии предрек засилие «копий Путина» в Европе при проигрыше Украины

Если Украина проиграет России, в Европе наберут вес популистские силы. Такое мнение выразил премьер-министр Румынии Марсель Чолаку, сообщило агентство Bloomberg.

Он призвал европейские страны объединиться, чтобы помочь Украине. Политик обещал и дальше поддерживать ВСУ, в том числе на фоне эскалации израиле-палестинского конфликта. При этом, по его словам, противостояние на Ближнем Востоке завершится раньше, чем украинский вопрос.

«Можете ли вы представить, сколько похожих на [президента России Владимира] Путина политиков мы получим среди европейских популистов [в случае проигрыша Украины]?» - задался вопросом Чолаку.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский посетил Румынию. Республиканский сенатор Диана Шошоакэ призвала Зеленского уважать румынское меньшинство на Украине и «вернуть территории» страны.

Также президент должен был выступить в румынском парламенте. Однако мероприятие отменили. Многие депутаты, по данным портала G4Media , позитивно восприняли эту новость.