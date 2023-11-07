Предстоящий визит Путина в Казахстан объяснили в Кремле
Предстоящая поездка президента России Владимира Путина в Казахстан никак не связана с другими международными контактами соседнего государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.
«Это абсолютно самостоятельное измерение. Визит никак не связан с какими-то другими контактами Казахстана», - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что поездка Путина в Казахстан станет очень важной для развития двусторонних отношений обеих стран.
«Визит очень важен с точки зрения развития комплекса двусторонних отношений России и Казахстана», - добавил пресс-секретарь.
Ранее стало известно, что Путин посетит республику 9 ноября. Вместе с коллегой Касым-Жомартом Токаевым он примет участие в форуме, обсудит перспективы сотрудничества стран, глобальные и региональные проблемы, а также работу на площадках евразийских объединений.