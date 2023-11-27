Представительство РФ заявило, что эвакуации из Газы ожидают около 200 россиян

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В публикации уточнили, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом на вывоз иностранцев по-прежнему не работает.

Российские власти не оставят без помощи ни одного гражданина страны в палестинском анклаве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что эвакуация россиян продолжается.

Ранее директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки министерства иностранных дел Александр Кинщак сообщил, что процесс эвакуации россиян из Газы удалось наладить. Большая часть соотечественников уже покинула анклав. Россиян доставили в Москву самолетами МЧС, напомнил Кинщак.