Представительство РФ не получало данных о погибшей в Газе семье россиян

«Нам не поступало такой информации, что они россияне», - подчеркнула она.

В МИД РФ агентству ранее сообщили, что российские дипломаты проверяют информацию о том, что в ходе бомбардировок сектора Газа погибла русскоязычная семья.

Данные о том, что в ходе ударов израильских ВВС погибла женщина с детьми, появились в СМИ после того, как ЦАХАЛ нанес удар по населенному пункту Дер Эль-Балях, расположенному в центральном районе Газы.

В минувшее воскресенье, 22 октября, в Минздраве Палестины сообщили, что в результате эскалации конфликта в анкаве погибли более 4,6 тысячи человек.