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По ее информации, мероприятие состоялось 17 сентября в Стамбуле. От России присутствовал спецпредставитель МИД по содействию нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев, от Евросоюза - спецпредставитель по Южному Кавказу Тойво Клаар, а Соединенные Штаты представлял главный советник Госдепартамента по кавказским переговорам Луи Боно.

Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции локального характера в Карабахе 19 сентября. Стороны договорились о выводе армянских военных с территории и их полном разоружении. В Карабахе активно работали российские миротворцы. Они помогли выехать 98 тысячам жителей.

В общей сложности Нагорный Карабах покинули 100 520 человек.

Чиновники из России, Соединенных Штатов и Евросоюза тайно встретились для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе за два дня до ее обострения. Об этом сообщила газета Politico , сославшись на высокопоставленного дипломата, который пожелал остаться анонимным.