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«Ведутся переговоры между Израилем и палестинскими радикалами, захватившими заложников», - написало издание.

Армия Израиля заявила, что борется с боевиками из Газы, которые проникли в Израиль по суше, морю и воздуху после того, как из палестинского анклава по территориям страны выпустили ракеты. Представитель армии Ричард Хехт заявил , что это был «комбинированный наземный рейд».

По меньшей мере 2200 ракет выпустили из сектора Газа по Израилю к 10:30. Боевики ХАМАС оценили эту цифру более чем в пять тысяч. Число погибших на фоне эскалации палестино-израильского конфликта превысило 20 , серьезно ранены более 70 человек. В больницы попали почти 550 пациентов.

Мировые лидеры осудили нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и призвали к немедленному прекращению насилия. Египет предупредил о «серьезных последствиях» эскалации.

В Израиле находится небольшое количество организованных туристов - около 100 человек. Им порекомендовали рекомендовали следовать всем рекомендациям и указаниям местных властей.