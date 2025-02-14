Представителей МИД России не будет на Мюнхенской конференции

«Соответственно, представителей министерства иностранных дел, как и других официальных российских структур и органов не будет, это я точно могу сказать», - добавила она.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что высокопоставленные российские, украинские и американские представители на следующей неделе встретятся в Саудовской Аравии.

Политический советник Сергей Маркелов заявил, что стороны переговоров пока не выработали условий, на которых придут к соглашению, а встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского не следует ждать, пока последний не возьмет себя в руки и не займется делом вместо эпатажа.