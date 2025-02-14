14 февраля 2025, 13:55

Представителей МИД России не будет на Мюнхенской конференции

РИА «Новости»
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Российские официальные лица уже несколько лет не получают приглашений на Мюнхенскую конференцию. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

«Соответственно, представителей министерства иностранных дел, как и других официальных российских структур и органов не будет, это я точно могу сказать», - добавила она.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что высокопоставленные российские, украинские и американские представители на следующей неделе встретятся в Саудовской Аравии.

Политический советник Сергей Маркелов заявил, что стороны переговоров пока не выработали условий, на которых придут к соглашению, а встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского не следует ждать, пока последний не возьмет себя в руки и не займется делом вместо эпатажа.

Германия Мария Захарова Россия МИД РФ
14 февраля 2025, 12:47
Россиян нет среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене
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Среди пострадавших от наезда автомобиля на группу людей в Мюнхене россиян нет. Об этом сообщила пресс-служба генконсульства России в Бонне.

«Получили подтверждение от местной полиции об отсутствии россиян среди пострадавших», - указали дипломаты.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев сравнил ЧП в Мюнхене с терактом. Он отметил, что у Европы отсутствует координация между спецслужбами государств, которые умеют бороться с террористами.

Примерно в 10:30 утра по местному времени (12:30 - по московскому) 13 февраля автомобиль Mini Cooper наехал на большое количество людей в центре Мюнхена. В тот момент там проходил митинг бастующих сотрудников транспортной компании, которые выступили за повышение оплаты труда. Ранения получили не менее 28 человек.

По неуточненной информации, за рулем был 23-летний афганец , мужчину задержали.

Европа Россия Мужчины Митинги Полиция
14 февраля 2025, 08:43
Появились кадры вылета в США освобожденного американца Марка Фогеля
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Кадры вылета в США освобожденного в рамках обменного процесса Марка Фогеля появились в распоряжении 360.ru. На видео бывший дипломат и учитель признался, что просто хочет воссоединиться с семьей.

Фогель добавил, что хорошо себя чувствует, поднявшись на борт самолета, не смог сдержать радостного возгласа.

Днем ранее, 13 февраля, в результате договоренностей с США в Россию вернулся россиянин Александр Винник.

После прибытия он поблагодарил президента Владимира Путина и всех, кто трудился над обменом и его возвращением домой. Также Винник признался, что не знал о том, что его могут освободить в обмен на Фогеля.

Белый дом назвал передачу американца жестом доброй воли со стороны Москвы. По оценке президента США Дональда Трампа, это может быть частью урегулирования.

США ФСБ Россия
14 февраля 2025, 05:21
Абориген из изолированного племени вышел к людям в набедренной повязке
РИА «Новости»
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В Амазонии молодой абориген попытался вступить в контакт с жителями прибрежного поселения. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на очевидцев и Национальный фонд индейцев Бразилии.

Босоногий молодой человек в набедренной повязке вышел к людям вечером в среду, 12 февраля.

Как рассказал житель деревни, расположенной на берегу реки Пурус на юго-западе Амазонии, представитель изолированного племени аборигенов выглядел спокойным и здоровым. При этом парень размахивал двумя деревянными палками.

Местные жители решили, что абориген просил огня. Один из них хотел показать молодому человеку, как пользоваться зажигалкой, но безуспешно. Этот момент попал на видео, снятое на смартфон.

Вскоре прибыли представители фонда и угостили аборигена рыбой. Потом они отвезли его в близлежащий пункт организации.

На следующий день представители фонда сообщили , что команда на месте «оказывает необходимую помощь» и ожидает прибытия медицинской бригады.

Ранее в Новой Зеландии горе Таранаки присвоили юридический статус личности.

Бразилия Мужчины
14 февраля 2025, 03:34
«Будут под российским флагом». Жириновский предсказывал встречу Путина и Трампа
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Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Москве. Свой прогноз политик озвучил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», напомнили на сайте партии.

«Здесь будет встреча. И они могут договориться. Это будет отличное достижение. Трамп не будет возражать, что вся Новороссия, Крым и Донбасс будут под российским флагом», - рассказывал Жириновский.

По словам политика, Трамп якобы завершит три конфликта и трижды станет лауреатом Нобелевской премии. Также лидер ЛДПР утверждал, что отношения России и США станут нормальными.

Жириновский предсказывал, что пять районов Украины войдут в НАТО. Он рассказывал, что семья Трампа будет находиться у власти до 2040 года, а сам Дональд войдет в историю как лучший президент США.

В одном из своих выступления лидер ЛДПР утверждал, что в 2025 году произойдет объединение русского мира в границах СССР.

Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Жириновский

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