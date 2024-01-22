Представитель Госдепа ответил, сможет ли Россия получить Аляску назад

«Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США <…> Назад [президент РФ Владимир Путин Аляску] не получит», - заявил он.

Так представитель Госдепа ответил на вопрос журналиста о якобы подписании Путиным указа о том, что продажа Аляски была «незаконной». При этом репортер перепутал год, в который совершили сделку. Вместо верного 1967-го он назвал 1983 год.

Как отметили в агентстве, вопрос журналиста может быть связан с указом Путина о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости РФ, бывших СССР и Российской империи.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что появление российских и китайских кораблей у берегов Аляски во время учений сильно испугало руководство США. По его словам, это стало сигналом для американских властей.