Представитель Госдепа ответил, сможет ли Россия получить Аляску назад
Представитель государственного департамента США заявил, что Россия не получит Аляску назад. Слова политика передало РИА «Новости».
«Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США <…> Назад [президент РФ Владимир Путин Аляску] не получит», - заявил он.
Так представитель Госдепа ответил на вопрос журналиста о якобы подписании Путиным указа о том, что продажа Аляски была «незаконной». При этом репортер перепутал год, в который совершили сделку. Вместо верного 1967-го он назвал 1983 год.
Как отметили в агентстве, вопрос журналиста может быть связан с указом Путина о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости РФ, бывших СССР и Российской империи.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что появление российских и китайских кораблей у берегов Аляски во время учений сильно испугало руководство США. По его словам, это стало сигналом для американских властей.