Предсказавшего покушение на Трампа «пророка» нашли в Сети

«Я видел покушение на его жизнь. Пуля пролетела прямо у его уха. Настолько близко к голове, что повредила ему барабанную перепонку. Люди заступятся за него, и он выиграет выборы президента», - заявил мужчина на видео.

Покушение на Трампа произошло на митинге в штате Пенсильвания. Снайпер ранил экс-президента и убил одного из зрителей. По мнению экспертов, Трампа от пули спас резкий поворот головы.