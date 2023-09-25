Председателя Международного уголовного суда объявили в розыск

Читайте нас в:

По какой конкретно статье Уголовного кодекса Хофманьского объявили в розыск, не уточняется.

«Петр Юзеф Хофманьский, поляк. Разыскивается по статье УК РФ», - указали в базе.

В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и правозащитницы Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы незаконной депортации детей в Россию.

В ответ на этом МВД объявило в розыск издавших ордер судью Томоко Аканэ и прокурора Карима Хана.

Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что на решение МУС с ордером на Путина влияла Великобритания. Дипломат назвала эту ситуацию дешево разыгранным сценарием.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.