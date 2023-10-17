Председателя Еврокомиссии обвинили в ЕС в превышении полномочий

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По данным издания, фон дер Ляйен все чаще выходит за должностные рамки, поскольку не учитывает мнение стран - участниц сообщества и следует лишь точке зрения небольшой группы советников. Примером подобного поведения стала поездка главы ЕК в Израиль.

Несколько дипломатов ЕС заявили Politico о недовольстве тем, что председатель Еврокомиссии продемонстрировала солидарность с жертвами атак ХАМАС, но не передала призывы к Израилю соблюдать международное право в секторе Газа. По словам одного из сотрудников ЕК, фон дер Ляйен вела себя аналогично в ходе объявления санкций и по большинству вопросов, касающихся конфликта на Украине.

«Она не обсуждает это со многими людьми, она просто принимает решение», - сказал собеседник газеты.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель обвинил фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. Он напомнил, что решение о стратегическом направлении принимает Евросовет, а Еврокомиссия занимается реализацией.