28 мая 2024, 10:27

Председатель правительства сменился в Аргентине

Global Look Press
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В Аргентине сменился председатель правительства. Занимавший этот пост Николас Поссе подал в отставку, на его место назначили министра внутренних дел Гильермо Франкоса. Об этом сообщила пресс-служба офиса аргентинского президента в соцсети Х.

«Офис президента сообщает, что Николас Поссе представил заявление об отставке с поста председателя правительства. Гильермо Франкос займет пост главы кабинета министров», - указывается в заявлении.

Президент Хавьер Милей назначил Франкоса с целью «придать больше политического веса руководству правительства».

Стало известно также, что Министерство внутренних дел Аргентины преобразуют в секретариат, во главе которого также будет Гильермо Франкос. Возможны и дальнейшие кадровые решения.

По данным газеты La Nación , решение об отставке Поссе приняли из-за «разницы в ожиданиях» по поводу прогресса правительства и выполнения им задач.

После победы Хавьера Милея на президентских выборах в Аргентине в декабре 2023 года курс развития страны изменился. В частности, она нацелилась на укрепление связей с НАТО.

Отставки Аргентина
28 мая 2024, 08:45
Турция улучшит ситуацию с российскими платежами в июне
Freepik
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Турецкие банки расширят прием российских платежей, в том числе «зеленый список» некоторых товаров. Об этом «Известиям» рассказали коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский и другие участники рынка.

Как отметил Разумовский, решение приняли еще в мае, но документально не зафиксировали. При этом возобновление транзакций не наблюдается. Информацию о новом витке общения с турецкими контрагентами подтвердил и гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин.

По данным собеседников агентства, предполагается, что платежи можно будет проводить напрямую за товары народного потребления, электронику и автообъекты. Ранее в перечень попали лекарства, еда, сельскохозяйственные продукты, текстиль, платежи в сегментах туризма и образования.

Экспортеры из Турции испытывали трудности с оплатой товаров. С 1 января банки республики стали отказываться принимать денежные переводы из России.

Турция Банки Туризм Продукты
28 мая 2024, 08:40
Скандальные слова Байдена о Второй мировой войне вызвали негодование в Крыму
Global Look Press
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Высказывание президента США Джо Байдена о том, что американцы спасли мир от фашизма во Второй мировой войне, является примером «политического склероза». Об этом РИА «Новости» заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Он сравнил перевирание фактов с инфекцией, которая появилась у некоторых зарубежных политиков, в том числе и у Байдена.

«Политический склероз стал своего рода инфекцией, поразившей умы и сознание американских и западных лидеров», - подчеркнул Смирнов.

По его мнению, Запад давно пытается исказить историю. Председатель Крымской межнациональной миссии добавил, что американский лидер и его союзники в итоге стали спонсорами современного фашизма, несмотря на слова Байдена о победе США во Второй мировой войне.

Ранее главу Белого дома раскритиковал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Он назвал Байдена политическим проходимцем и отметил, что тот оскорбил историческую память.

США Вторая мировая война Крым Войны Запад Джо Байден
28 мая 2024, 08:35
НАТО уличили в отработке ядерных ударов по России
Global Look Press
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Страны НАТО активизировали разведку и отработку ядерных ударов по России. Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов сообщил об этом РИА «Новости».

По его словам, альянс нарастил разведдеятельность у российской границы и повысил интенсивность оперативно-боевой подготовки своих войск. Кулишов сообщил, что НАТО отработал удары по России, и призвал принять меры для защиты рубежей.

«Отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», - сказал он.

Ответом России на расширение НАТО и наращивание потенциала в Финляндии стало, в том числе, создание Московского и Ленинградского военных округов. Экс-министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что Вооруженные силы усовершенствуют соразмерно внешним угрозам.

Страны НАТО активизировали разведку и отработку ядерных ударов по России. Первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов сообщил об этом РИА «Новости».

Разведка Ядерное оружие Военные учения НАТО
28 мая 2024, 08:21
Байдена уличили в панике из-за популярности Трампа
Global Look Press
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Действия американского лидера Джо Байдена выдают его панику, вызванную отставанием в опросах общественного мнения от кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом заявила обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак.

Она напомнила, что Байден на одном из предвыборных мероприятий сообщил, что пресса не пишет о его лидирующих позициях в опросах.

«К несчастью для Байдена, „пресса“ этого не пишет, потому что это неправда - и это не то, что показывают опросы. Бывший президент Дональд Трамп превосходит Байдена в большинстве опросов, в том числе в колеблющихся штатах», - указала Жак.

Обозреватель добавила, что о панике главы государства свидетельствуют такие меры, как «стратегическое» высвобождение миллиона баррелей бензина из Северо-восточного резерва и объявление о новом этапе списания студенческих задолженностей. По ее словам, резерв можно было задействовать только в чрезвычайной ситуации. Жак также отметила, что списанием долгов Байден просто попытался переманить на свою сторону молодежь.

Ранее американский журналист Сеймур Херш высказал мнение, что Байден не сможет победить на выборах. Репортер подчеркнул, что глава государства не может адекватно воспринимать окружающий мир.

Долги Опросы Бензин Дональд Трамп Джо Байден

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