Председатель Конституционного суда раскритиковал идею о железном занавесе

Государство должно контактировать с другими странами, потенциальное закрытие привело бы к большим рискам и упадку, отметил он.

«Мы тоже это видим на одном из флангов - давайте полностью закроемся, нужно сплошное отсечение глухой стеной, то есть новый железный занавес. Очевидно, это не нужно, да это и не удастся сделать, вообще говоря», - указал Зорькин.

По его мнению, Россия найдет баланс между двумя крайностями, не замыкаясь полностью на себе и не став «абсолютно открытым пространством». Председатель КС также обратил внимание на вред политического радикализма и призвал сохранить достижения страны в сфере правопорядка.

«Что же, мы будем опять решать вопрос, куда двинуться, совсем вправо или совсем влево? Это напоминает ловушку смертельного маятника», - добавил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на попытки Евросоюза создать железный занавес вокруг себя. По его словам, объединение потеряет 21 миллиард евро из-за ограничений на въезд для россиян.