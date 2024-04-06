Предприятие повредило взрывом в Киевской области

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Американский конгресс займется на следующей неделе рассмотрением законопроекта о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщило издание Axios.

Документ представит конгрессвумен Мария Салазар. По информации издания, целью проекта является стабилизация гуманитарной ситуации в палестинском анклаве. В документе также осуждаются «попытки оказать одностороннее давление на Израиль в отношении сектора Газа».

Авторы инициативы процитировали заявление администрации президента США Джо Байдена, в котором говорилось о необходимости немедленного прекращения огня ради спасения мирных жителей. В издании добавили, что документ может спровоцировать конфликт между произраильской и пропалестинской фракциями среди демократов в конгрессе.

Ранее Байден обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с требованием прекратить обстрелы сектора Газа. Американский лидер также пригрозил перестать поддерживать Израиль.