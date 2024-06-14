Предполагаемого организатора побега Артема Усса задержали в Италии
В Италии задержали предполагаемого организатора побега сына сенатора и бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артема. Об этом сообщило агентство ANSA.
По его данным, речь идет о сооснователе компании-разработчика справочно-правовой системы «Право.ру» Дмитрии Чиракадзе.
«Считается, что он был руководителем банды, которая фактически помогла Уссу сбежать», - отметили авторы материала.
В январе 2023 года Усс попросил итальянские власти экстрадировать его в Россию. В Соединенных Штатах ему грозило до 30 лет тюрьмы по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег.