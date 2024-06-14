14 июня 2024, 18:23

Предполагаемого организатора побега Артема Усса задержали в Италии

РИА «Новости»
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В Италии задержали предполагаемого организатора побега сына сенатора и бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артема. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, речь идет о сооснователе компании-разработчика справочно-правовой системы «Право.ру» Дмитрии Чиракадзе.

«Считается, что он был руководителем банды, которая фактически помогла Уссу сбежать», - отметили авторы материала.

В январе 2023 года Усс попросил итальянские власти экстрадировать его в Россию. В Соединенных Штатах ему грозило до 30 лет тюрьмы по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег.

Италия Побеги Санкции Россия Аресты
14 июня 2024, 18:38
Кэмерон предложил охотиться за российской нефтью
Pxhere
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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил открыть охоту за танкерами с российской нефтью. Одно из предложений — блокировать суда в итальянских портах, сообщила газета Corriere della Sera.

«Нам нужно отлавливать теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по миру. <…> Нужно охотиться за всем - деньгами, нефтью, остановить газ, корабли», - сказал Кэмерон.

Дипломат призвал накладывать санкции не только на Россию, но и другие страны: Израиль, Киргизию, Китай и Турцию. Но любая дестабилизация на мировом нефтяном рынке приводит только к росту цены. Так в интервью RT прокомментировал призыв Кэмерона директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ранее участники саммита G7 в Италии решили ужесточить соблюдение потолка цен на российскую нефть , сократить доходы страны от продажи металлов и задушить будущие проекты в сфере энергетики.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил открыть охоту за танкерами с российской нефтью. Одно из предложений - блокировать суда в итальянских портах, сообщила газета Corriere della Sera.

Суд Санкции Нефть Россия Деньги Китай
14 июня 2024, 16:49
Китай назвал независимость в Тайване несовместимой с миром
Unsplash
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Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган.

Так он прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о возможности использовать Вооруженные силы США на Тайване. Сяоган назвал недопустимым иностранное вмешательство в этот вопрос и подчеркнул, что «это дело более 1,4 миллиарда китайцев».

«Следует отметить, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, независимость Тайваня будет означать войну», - указал Сяоган.

Он призвал Соединенные Штаты осознать опасность сепаратистских настроений на острове и не поддерживать независимость Тайваня.

В начале июня Байден в одном из интервью допустил привлечение военных США в случае «вторжения» Китая на Тайвань. При этом еще в январе он отмечал, что США не поддерживают независимость Тайваня и привержены принципу одного Китая.

США Китай Джо Байден Тайвань
14 июня 2024, 14:24
Финская погранслужба заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства
РИА «Новости»
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Российские военные самолеты заподозрили в нарушении воздушного пространства Финляндии. Об этом сообщили на сайте пограничной службы северной страны.

Минобороны Финляндии уже сообщало о фиксации, предположительно, российского самолета. Однако погранслужба уточнила, что речь идет сразу о четырех воздушных судах.

«Предполагается, что инцидент был совершен звеном из четырех самолетов, включая два бомбардировщика и два истребителя», - указали в ведомстве.

По данным погранслужб, самолеты зафиксировали в самой глубокой точке - в 2,5 километра от границы.

Оборонное ведомство России в понедельник сообщало о вылете Ту-95мс и Ту-22м3. По данным Минобороны, самолеты выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Местами их сопровождали истребители зарубежных стран.

Финляндия Истребители Самолеты Россия
14 июня 2024, 14:21
Путин назвал виновника подрыва мировой стратегической стабильности
РИА «Новости»
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Мировую стратегическую стабильность подорвали Соединенные Штаты. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

«Именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», - подчеркнул российский лидер.

По его мнению, в подрыве мировой стабильности также участвуют входящие в НАТО сателлиты США.

Ранее Путин отмечал, что России неважно , кто станет следующим американским президентом, - она будет работать с любым, кого изберет народ США.

Экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп , вновь решивший участвовать в президентской гонке, называл отношения, которые у него были с Путиным, «очень хорошими». Трамп пояснял, что ему проще работать с сильными политиками.

США Россия НАТО Владимир Путин

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