Предназначавшееся Украине оружие заметили на Ближнем Востоке
Большое количество оружия, которое поставляли в качестве помощи Украине, попало на Ближний Восток. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
«Мы предупреждали! Его достаточно много!» - написал политик, имея в виду оружие, предназначавшееся для ВСУ.
Филиппо добавил, что попадание оружия для Украины на Ближний Восток ведет к «организованному мировому хаосу».
О возможном использовании оружия для ВСУ на Ближнем Востоке говорила конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин. Она предположила, что американское оружие , которое применяли боевики ХАМАС при нападении на юг Израиля, могло попасть к ним с Украины или из Афганистана.
Сын экс-президента США, бизнесмен Дональд Трамп - младший ранее прокомментировал видео, на котором палестинцы радуются нападению на Израиль. Предприниматель заметил у них автоматы, похожие на американские М4.