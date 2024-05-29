29 мая 2024, 07:07

Предложенное США эмбарго не заставит Россию свернуть с пути — посол

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Антироссийские санкции не обрушили экономику страны. Возможное эмбарго не заставит Россию изменить свои планы, заявил посол Анатолий Антонов заявил в Telegram-канале диппредставительства.

«Никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают. Невозможно заставить Российскую Федерацию свернуть с ее принципиального пути. Мы продолжаем наращивать социально-экономический и промышленный потенциал», - предупредил он.

Дипломат напомнил, что с феврале 2022 года Штаты ввели более 4,5 тысяч санкций против физических и юридических лиц по всему миру, в том числе в России. Однако объективные данные о состоянии отечественной экономики показали, что это не помешало ее развитию.

Антонов предупредил, что предложение Белого дома ввести торговое эмбарго против России скажется на самих США и его союзниках в Европе. Российское же правительство, по его словам, использует новое ограничение как импульс к импортозамещению.

Замсоветника президента США по национальной безопасности Далип Сингх объявил о возможном эмбарго на российский экспорт. Он признал, что Россия трансформировала собственную экономику.

США Санкции Россия Экономика
29 мая 2024, 07:49
Ким Чен Ын пообещал удержать США от военного вмешательства
РИА «Новости»
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Северная Корея сможет удержать США в том случае, если Белый дом решит вмешаться в ситуацию на Корейском полуострове. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило ЦТАК.

Он выступил в Академии национальной обороны и рассказал, что на начальном этапе конфликта Северная Корея разобьет наступательные силы, инфраструктуру и командные системы Южной Кореи. По словам Ким Чен Ына, страна находится на пути «коренной» модернизации» военно-промышленного комплекса и сможет дать отпор иностранным военным.

«Наши вооруженные силы обладают реальной военной мощью, способной удержать США от военного вмешательства в случае кризиса на Корейском полуострове», - подчеркнул лидер КНДР.

Ранее Северная Корея объявила о запуске ракеты-носителя со спутником. Пуск пройдет в период с 27 мая по 4 июня. В 2023 году страна уже пыталась запустить на орбиту разведывательный спутник, но на третьей ступени произошла авария. По данным ЦТАК, проблемы возникли в системе аварийной детонации.

США Северная Корея Ким Чен Ын Белый дом в США Военные КНДР
29 мая 2024, 07:33
В США рассказали об отказе Китая от помощи России из-за Байдена
РИА «Новости»
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Китайский лидер Си Цзиньпин якобы был готов поставить оружие России, но отказался идти на этот шаг после телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом. Такое заявление сделал в колонке для газеты The Washington Post (WP) обозреватель Дэвид Игнейшес.

В материале он ссылается на источники в администрации президента. По их данным, Китай якобы был готов передать российской стороне оружие сразу после начала спецоперации. Однако в марте 2022 года лидеру КНР позвонил Байден. Он сообщил, что США примут ответные меры.

Как отметил журналист, эти слова спровоцировали «гневную реакцию» Си.

Председатель КНР даже спросил, не угрожает ли ему Байден. Как утверждают источники Игнейшеса, после этой беседы Си Цзиньпин отказался поставлять оружие России напрямую.

Председатель КНР якобы поручил бывшему вице-премьеру Госсовета Китая Лю Хэ проконтролировать оказание скрытой помощи России в боевых действиях. А Украине и ее западным союзникам передал предложения о мирном решении конфликта, указал Игнейшес.

США Россия Оружие Китай Джо Байден
29 мая 2024, 03:56
США отказались признавать правительство талибов легитимной властью Афганистана
Unsplash
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США не признают возглавляемое талибами* правительство Афганистана легитимной властью страны. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не в той позиции и не будем в таковой, чтобы признать „Талибан“* официальным правительством Афганистана», - сказал Кирби, По его словам, если Россия признает их власть, это будет «плохим сигналом».

Ранее Министерство иностранных дел и Минюст России закончили проработку вопроса о возможном снятии с движения «Талибан»* статуса террористической организации.

Кроме того, Россия пригласила представителей «Талибана»* на Петербургский международный экономический форум.

* организация признана террористической, запрещена в РФ

США Афганистан Белый дом в США Россия
29 мая 2024, 02:29
ФРГ и Чехия предложили ЕС отказаться от российских энергоносителей
РИА «Новости»
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Германия и Чехия предложили Евросоюзу обсудить шаги для полного отказа от импорта российских энергоносителей и создать рабочую группу для решения этого вопроса. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

С таким предложением выступили министры экономики и торговли этих государств Роберт Хабек и Йозеф Сикела. Своими соображениями они поделились в письме к министру энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен.

«Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России», - написали в документе.

Ранее гендиректор австрийской OMV Альфред Штерн заявил, что компания не готова отказаться от контракта с «Газпромом».

Германия Чехия Газ Россия Евросоюз Экономика

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