Предложения сократить помощь Украине отклонили в конгрессе США

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Республиканец Мэтт Гетц выступил за полное прекращение финансирования киевского режима. Поправку поддержали 93 конгрессмена, 339 оказались против.

«Мы проигрываем при голосовании. Но мы выигрываем в споре», - заявил Гетц на своей странице в социальной сети X.

Так же нижняя палата представителей отвергла инициативу еще одного республиканца - Энди Биггса - убрать из проекта оборонного бюджета пункт о выделении Украине 300 миллионов долларов помощи в рамках инициативы по содействию безопасности.

Эта программа предусматривала заключение контрактов между Пентагоном и производителями, но не предоставление техники напрямую из запасов Минобороны США. Предложение одобрили 104 законодателя, 330 были против.

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