Американская резолюция по израильско-палестинскому конфликту является только полумерой и не дает никакого конструктивного предложения по разрешению противостояния.

Россия и Китай выступили против этих профанаций и предложили единственно верный путь разрешения противоречий - существование двух государств Израиля и Палестины.

Другие форматы, в которых авторы встают на одну из сторон, только продвигают дальнейшую эскалацию и не могут привести к рациональному разрешению. Стабильности на Ближнем Востоке можно достичь только дипломатией и переговорами.

США и их союзники в этом не заинтересованы, потому что именно их многолетняя политика привела к возникновению этого противостояния на протяжении многих десятилетий.

Россия и Китай настроены разрешить этот конфликт раз навсегда. Для этого они продвигают единственно верное решение с учетом интересов как Израиля, так и Палестины. Все другие форматы приведут только к дальнейшей эскалации.

Далее - прямая речь эксперта.