Предложение России и Китая о создании Палестины назвали единственным выходом из конфликта
Постоянные представители России и Китая в Совете Безопасности ООН наложили вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту на заседании в минувшую среду, 25 октября. Как заявил в беседе с «360» политолог Петр Колчин, вынесенный на рассмотрение документ не давал никакого решения для выхода из обострения на Ближнем Востоке.
Американская резолюция по израильско-палестинскому конфликту является только полумерой и не дает никакого конструктивного предложения по разрешению противостояния.
Россия и Китай выступили против этих профанаций и предложили единственно верный путь разрешения противоречий - существование двух государств Израиля и Палестины.
Другие форматы, в которых авторы встают на одну из сторон, только продвигают дальнейшую эскалацию и не могут привести к рациональному разрешению. Стабильности на Ближнем Востоке можно достичь только дипломатией и переговорами.
США и их союзники в этом не заинтересованы, потому что именно их многолетняя политика привела к возникновению этого противостояния на протяжении многих десятилетий.
Россия и Китай настроены разрешить этот конфликт раз навсегда. Для этого они продвигают единственно верное решение с учетом интересов как Израиля, так и Палестины. Все другие форматы приведут только к дальнейшей эскалации.
Далее - прямая речь эксперта.