Предложение переселить палестинцев из сектора Газа раскритиковали в Германии
Предложение министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о перемещении населения сектора Газа является «неполезным и неприемлемым». Такое заявление сделал представитель германского МИД Кристиан Вагнер во время брифинга, сообщило РИА «Новости».
«Мы приняли к сведению это высказывание. Оно неполезно и неприемлемо», - указал он.
Дипломат отметил, что Германия поддерживает идею двух государств в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС.
Вагнер ответил на слова Смотрича, который призвал жителей сектора Газа покинуть эти территории и переехать в другие страны. По словам министра финансов Израиля, это якобы решит гуманитарные вопросы. Смотрич добавил, что анклав «не имеет шансов существовать независимо», сообщило издание Al-Jazeera.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров указал на необходимость создания суверенного палестинского государства. Он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке нельзя урегулировать, не решив вопрос с территорией сектора Газа и Израиля.