15 ноября 2023, 16:18

Предложение переселить палестинцев из сектора Газа раскритиковали в Германии

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Предложение министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о перемещении населения сектора Газа является «неполезным и неприемлемым». Такое заявление сделал представитель германского МИД Кристиан Вагнер во время брифинга, сообщило РИА «Новости».

«Мы приняли к сведению это высказывание. Оно неполезно и неприемлемо», - указал он.

Дипломат отметил, что Германия поддерживает идею двух государств в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС.

Вагнер ответил на слова Смотрича, который призвал жителей сектора Газа покинуть эти территории и переехать в другие страны. По словам министра финансов Израиля, это якобы решит гуманитарные вопросы. Смотрич добавил, что анклав «не имеет шансов существовать независимо», сообщило издание Al-Jazeera.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров указал на необходимость создания суверенного палестинского государства. Он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке нельзя урегулировать, не решив вопрос с территорией сектора Газа и Израиля.

Германия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
15 ноября 2023, 16:10
ВОЗ потеряла связь с медиками больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа
РИА «Новости»
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Всемирная организация здравоохранения потеряла связь с медиками больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в социальной сети Х (бывший Twitter).

Он отметил, что сообщения о военном вторжении в больницу анклава тревожат. Представители ВОЗ беспокоятся за жизни врачей и пациентов.

«Мы вновь потеряли связь с медицинским персоналом в больнице. Мы очень обеспокоены безопасностью медперсонала и их пациентов», - указал Гебрейесус.

Армия обороны Израиля объявила о начале боевой операции против палестинских радикалов ХАМАС, которые якобы расположились в больнице «Аш-Шифа» в Газе. Пресс-служба ЦАХАЛ уточила, что бойцы еврейского государства сражаются не с мирным населением.

Перед этим власти Израиля приказали эвакуировать пациентов из больницы анклава. Однако врачи отказались это делать. По их словам, порядка 700 человек могут скончаться при транспортировке.

Израиль Больницы Конфликт Израиля и Палестины
15 ноября 2023, 15:35
Израиль разрешил Газе использовать топливо из Египта только для перевозок гумпомощи
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Израильские военные ограничили использование топлива, полученного сектором Газа из Египта. Горючее смогут применять только для транспортировки гумпомощи с контрольно-пропускного пункта «Рафах». Об этом сообщил в соцсети Х директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа Томас Уайт.

По его словам, из Египта поступила только половина автоцистерны - 23,027 тонны топлива. Согласно оценке Уайта, это менее 10% от того объема, который нужен для выполнения ежедневных потребностей анклава.

«Использование было ограничено израильскими властями только перевозками помощи из „Рафаха“. Нет топлива для воды и больниц», - заявил он.

Накануне министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла информировала журналистов о том, что без топлива все больницы в секторе Газа прекратят работу в течение двух дней. Из-за отсутствия топлива и обстрелов уже закрылись 25 медицинских учреждений, пока работают 10.

Израиль Египет Топливо ООН Конфликт Израиля и Палестины
15 ноября 2023, 15:09
Новые санкции ЕС распространятся на российские алмазы — СМИ
Unsplash
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Евросоюз все-таки планирует распространить новые антироссийские санкции на ввоз алмазов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

По данным издания, запрет на российские алмазы хотят ввести с 1 января 2024 года. Предложения будут обсуждаться на этой неделе, и ситуация еще может измениться.

Агентство добавило, что ЕС также собирается поэтапно запрещать импорт алмазов из России, обрабатывающихся в третьих странах.

Накануне заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев предупредил, что введение санкций на российские алмазы приведет к тому, что природные минералы на мировом рынке начнут заменять синтетикой. Он посетовал на то, что Запад «не нашел в себе мужества прислушаться к голосу разума».

Новый, 12-й пакет санкций Евросоюза против России планировали представить уже сегодня. Глава евродипломатии Жозеп Боррель предупредил, что ограничения, в частности, коснутся алмазов и ряда физических лиц.

Санкции Россия Евросоюз
15 ноября 2023, 14:45
Облитый краской памятник Пушкину снесли в Киеве
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В Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Монумент снесли на Берестейском проспекте с помощью крана. На опубликованных кадрах видно, что на постамент нанесли надпись на украинском языке, а сам монумент облили красной краской.

В конце октября украинские СМИ сообщали, что в Киеве вандалы осквернили памятник Пушкину , обмотав его голову мешковиной. Ее закрепили с помощью красного скотча.

Сносить советские памятники на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой «декоммунизации». В последнее время власти страны начали бороться не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

Журналист из Ирландии Чей Боуз высмеял сносы памятников русским поэтам на Украине. Он с иронией заявил, что такими действиями власти страны нанесли «крупное» поражение России.

Памятники Киев Украина

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