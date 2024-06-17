17 июня 2024, 13:39

Предложение Грузии об отмене визового режима заинтересовало Россию

Unsplash
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Российские ведомства проанализируют обращение грузинской стороны по отмене визового режима между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Нет, честно говоря, я не видел, но если оно было, то мы его, значит, увидим. И, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение», - высказался официальный представитель Кремля.

Грузинская партия «Солидарность во имя мира» обратилась к президенту России Владимиру Путину. Парламентарии попросили рассмотреть возможность полностью отменить визовый режим между странами.

Представители партии призвали освободить граждан Грузии, нарушивших срок пребывания в РФ. Также они попросили облегчить правила трудоустройства для грузин. По мнению представителей партии, эти меры поспособствуют дальнейшему сближению государств.

Южная страна задумалась о восстановлении дипломатических отношений с РФ. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, в Москве даже могут открыть дипломатическое ведомство Грузии.

Грузия Кремль Дмитрий Песков
17 июня 2024, 13:23
Боеприпас взорвался на полигоне в Чехии. В армии заявили о раненых
Global Look Press
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Взрыв боеприпаса прогремел на полигоне на востоке Чехии. Представители армии страны заявили о пострадавших в результате ЧП, сообщило РИА «Новости».

Чехия
17 июня 2024, 13:20
Медведев поставил вопрос о комплексной ответственности Запада перед всем миром
РИА «Новости»
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Западные страны должны нести комплексную ответственность за свои действия перед остальным миром. На необходимость поставить вопрос об этом указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщило РИА «Новости».

«Можно поставить вопрос и о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром», - подчеркнул он, выступая на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения «За свободу наций!».

Отдельно Медведев отметил, что внимание здесь нужно будет уделить и расследованию в том числе и военных преступлений Запада.

Накануне, 16 июня, политик жестко прошелся по так называемому «мирному саммиту» по Украине в Швейцарии, сравнив его с сатирической повестью-притчей Джорджа Оруэлла «Скотный двор».

«Этот швейцарский „скотный двор“ - чистейший сюрреализм. <…> Никто из участников „форума мира“ не знает, что он там делает и в чем его роль», - констатировал зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев Россия Запад
17 июня 2024, 12:15
Нетаньяху распустил созданный после первой атаки ХАМАС кабинет военных действий
Global Look Press
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После отставки министра Бени Ганца в Израиле распустили чрезвычайный военный кабинет министров. Об этом сообщило издание Ynet.

По данным газеты Israel Hayom , премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху 16 июня провел заседание узкого кабмина по вопросам безопасности. На совещании он сообщил, что формирование чрезвычайного военного кабинета министров было частью коалиционного соглашения с Ганцем по его же просьбе.

«После ухода Ганца такого форума больше не будет», - сказал Нетаньяху.

Заявление последовало после того, как министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир попросил включить его в чрезвычайный военный кабмин после отставки Ганца.

В начале июня министр без портфеля Бени Ганц заявил, что выходит из чрезвычайного правительства Нетаньяху. Он пояснил, что премьер-министр мешает стране двигаться к настоящей победе.

Израиль Отставки Военные Биньямин Нетаньяху
17 июня 2024, 11:21
Небензя заявил о необходимости признания вины нацистской Германии перед народами СССР
Global Look Press
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Россия планирует добиваться официального международного признания истинной природы преступлений нацистской Германии против народов Советского Союза. Об этом рассказал РИА «Новости» постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В мае Генассамблея ООН приняла резолюцию «о геноциде в Сребренице». По словам Небензи, это событие открыло ящик Пандоры, после чего могут образоваться и другие подобные документы. Он заметил, что принятие резолюции по Сребренице стало прецедентом, который повлияет на признание других исторических трагедий в качестве актов геноцида.

Дипломат подчеркнул, что преступления нацистской Германии против народов СССР, в том числе блокада Ленинграда, остаются одной из самых болезненных тем.

«Мы продолжим добиваться официального признания истинной природы этих преступлений и восстановления исторической правды на международном уровне всеми доступными средствами», - добавил он.

Германия СССР Преступления ООН

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