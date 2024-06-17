Предложение Грузии об отмене визового режима заинтересовало Россию

«Нет, честно говоря, я не видел, но если оно было, то мы его, значит, увидим. И, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение», - высказался официальный представитель Кремля.

Грузинская партия «Солидарность во имя мира» обратилась к президенту России Владимиру Путину. Парламентарии попросили рассмотреть возможность полностью отменить визовый режим между странами.

Представители партии призвали освободить граждан Грузии, нарушивших срок пребывания в РФ. Также они попросили облегчить правила трудоустройства для грузин. По мнению представителей партии, эти меры поспособствуют дальнейшему сближению государств.

Южная страна задумалась о восстановлении дипломатических отношений с РФ. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, в Москве даже могут открыть дипломатическое ведомство Грузии.