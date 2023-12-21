21 декабря 2023, 10:44

Предали и бросили. Осужденный в России Уилан пожаловался на бездействие США

РИА «Новости»
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Американец Пол Уилан, отбывающий в России срок за шпионаж, обвинил власти США в том, что они «бросили и предали» его. Об этом сообщил британский телеканал Би-би-си.

Уилан добавил, что США делают России разные предложения, но «это не то», чего хотят в Москве. Поэтому все переговоры «идут по кругу», подчеркнул он. Американец считает происходящее «предательством» Вашингтона.

Он напомнил, что администрация бывшего президента Дональда Трампа не хотела обменивать его на россиянина Виктора Бута. Однако в конце 2022 года Бута отправили в Россию в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

«По сути, меня здесь бросили», - сказал Уилан.

Все обещания Вашингтона оказались пустышкой, добавил он.

Накануне глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что власти прикладывают усилия для возвращения домой осужденных в России американцев.

Ранее на Уилана напали в мордовской тюрьме и ударили по лицу. В УФСИН России по Мордовии начали проверку этого случая.

США Россия
21 декабря 2023, 12:02
Европейские страны и США начали сомневаться в судьбе Украины — Макрон
Global Look Press
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Сомнения по поводу судьбы Украины появились в Евросоюзе и в США. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5.

«Мы чувствуем, что некоторые страны ЕС начинают сомневаться, наши американские партнеры могут сомневаться», - сказал французский лидер.

Макрон отметил, что Евросоюзу повезло с нынешними американскими властями, поскольку они поддерживают Украину. Однако возникла некоторая неопределенность в связи с политической ситуацией в США, обратил внимание президент Франции.

По словам Макрона, даже если Соединенные Штаты изменят позицию, ЕС должен продолжать поддерживать Украину. Президент Франции назвал это вопросом будущего и безопасности Евросоюза.

В интервью глава европейского государства также признал провал попыток сдержать Россию санкциями. РФ добилась успеха на Востоке, а экономика страны не рухнула, обратил внимание Макрон.

США Эммануэль Макрон Евросоюз Украина Франция
21 декабря 2023, 11:21
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника IT-компании F.A.C.C.T.
РИА «Новости»
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Сотрудника IT-компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина вышлют из Казахстана в Россию за «неправомерный доступ к информации». Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения к уголовной ответственности», - уточнили в недурном ведомстве.

Его хотят привлечь к уголовной ответственности по статьям о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и вымогательстве.

Согласно данным следствия, в октябре прошлого года Кислицин вместе с соучастниками взломал сервер одной из коммерческих организаций. После этого группировка требовала 550 тысяч рублей в криптовалюте за нераспространение полученной информации в Сети. Летом Кислицина задержали в Казахстане. Россия направила запрос в республику о выдаче хакера.

По данным РИА «Новости» , экстрадировать Кислицина требовали и Соединенные Штаты. Власти США обвинили его в незаконном доступе к защищенным данным.

Компания F.A.C.C.T. переводится как «борьба с технологиями киберпреступности» (Fight Against Cybercrime Technologies). Под ее брендом в России до сих пор работает подразделение по кибербезопасности Group-IB. Ее основателя Илью Сачкова летом приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену.

Россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) отправили под арест в Финляндии. Его подозревают в совершении военного преступления на украинской территории.

США Казахстан Законы Россия Хакеры
21 декабря 2023, 10:28
Израиль согласится на двухнедельное перемирие в обмен на десятки заложников — СМИ
Global Look Press
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Израиль готов объявить перемирие на две недели при освобождении десятков заложников, удерживаемых в секторе Газа, но пока стороны конфликта не смогли договориться. Об этом сообщил израильский телеканал Makan 33 со ссылкой на источники в Иерусалиме.

По их словам, палестинское движение ХАМАС отклонило предложение Израиля о новом обмене. Сделка включает освобождение палестинских заключенных, отбывающих наказание за убийство.

«Мы все еще далеки от достижения взаимопонимания», - отметили источники телеканала.

По данным газеты The Wall Street Journal , ХАМАС отказался обсуждать с Израилем новую гуманитарную паузу для обмена пленными. Об этом изданию сообщили египетские источники. Они пояснили, что боевиков не устроил предложенный формат сделки. ХАМАС потребовал не просто приостановить конфликт, а полностью прекратить огонь.

Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
21 декабря 2023, 09:40
Масштабный сбой произошел в соцсети X
Global Look Press
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Пользователи принадлежащей Илону Маску соцсети X (бывший Twitter) пожаловались на сбои. Сайт Downdetector, отслеживающий неполадки и отключения интернет-ресурсов, зафиксировал сбои в нескольких странах.

По данным портала, сбои в работе X начались в районе 08:00. Неполадки фиксируются в Канаде, Великобритании, Японии, Австралии, Индии. Но больше всего сбоев - почти 50 тысяч - отмечены в США.

Многие пользователи заявляют, что не работает приложение X, не загружается сайт, а также выдает ошибку при соединении с сервером.

В прошлом году соцсеть до ее покупки Маском регулярно «падала».

Twitter часто не работал в России, США, Великобритании. В марте 2022 года Роскомнадзор начал блокировку Twitter из-за распространяемых на площадке фейков.

Пользователи принадлежащей Илону Маску соцсети X (бывший Twitter) пожаловались на сбои. Сайт Downdetector , отслеживающий неполадки и отключения интернет-ресурсов, зафиксировал сбои в нескольких странах.

Соцсети Илон Маск

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