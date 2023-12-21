Предали и бросили. Осужденный в России Уилан пожаловался на бездействие США
Американец Пол Уилан, отбывающий в России срок за шпионаж, обвинил власти США в том, что они «бросили и предали» его. Об этом сообщил британский телеканал Би-би-си.
Уилан добавил, что США делают России разные предложения, но «это не то», чего хотят в Москве. Поэтому все переговоры «идут по кругу», подчеркнул он. Американец считает происходящее «предательством» Вашингтона.
Он напомнил, что администрация бывшего президента Дональда Трампа не хотела обменивать его на россиянина Виктора Бута. Однако в конце 2022 года Бута отправили в Россию в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
«По сути, меня здесь бросили», - сказал Уилан.
Все обещания Вашингтона оказались пустышкой, добавил он.
Накануне глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что власти прикладывают усилия для возвращения домой осужденных в России американцев.
Ранее на Уилана напали в мордовской тюрьме и ударили по лицу. В УФСИН России по Мордовии начали проверку этого случая.