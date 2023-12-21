21 декабря 2023, 22:03

Пражский стрелок вел дневник на русском языке и восхищался российскими скулшутерами

Unsplash
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Пражский стрелок вдохновился на преступление российской школьницей, которая устроила стрельбу в школе Брянска. Об этом заявил начальник чешской полиции Мартин Вондрашек. Его слова привело издание Novinky.cz.

Ранее в Сети появился онлайн-дневник, который, предположительно, вел пражский стрелок. В своем Telegram-канале молодой человек признался, что всегда хотел убивать и думал, что станет маньяком. Автор канала рассказывал о том, как идет к преступлению и восхищался российскими скулшутерами: казанским стрелком Ильназом Галявиевым и школьницей, устроившей стрельбу в брянской гимназии.

Прежде чем отправиться в университет, 24-летний студент филосовского факультета убил своего отца. Тело мужчины полиция обнаружила в доме подозреваемого в деревне Хостун, сообщило издание Lidovky.cz.

Также издание уточнило , что нападавший использовал полуавтоматическую винтовку AR-15. Это оружие легально могут приобрести люди, имеющие лицензию. И именно оно печально зарекомендовало себя как популярное оружие для массовых убийств. AR-15 за последние десять лет несколько раз использовалась во время массшутингов в США.

Чехия Стрельба
21 декабря 2023, 22:56
Напавший на университет в Праге ранее убил своего отца
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Открывший стрельбу в Карловом университете Праги мужчина до нападения расправился со своим отцом. Об этом сообщила чешская газета Lidovky.

«Нападавшим был чех, студент-историк с психологическими проблемами, ему было 24 года. Дома, в селе Кладенско, он якобы убил своего отца, а затем заложил туда самодельную бомбу, которая не сработала», - уточнило издание.

Стрелок был вооружен винтовкой.

Ранее число жертв стрельбы в пражском университете выросло до 17. Эта информация пока официально не подтверждалась. Известно также, что более девяти человек получили серьезные ранения, еще один - средней степени тяжести.

Как сообщило издание Novinky.cz, стрелок был студентом философского факультета.

Местная полиция не склонна считать случившееся терактом, это был акт стрелка-одиночки.

Нападавшего ликвидировали , расследование продолжается. На месте стрельбы работают спасательные и медицинские бригады, в том числе психолог и бригада посттравматической помощи.

Президент Чехии Петр Павел ранее выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы.

Чехия Вузы Убийства Стрельба
21 декабря 2023, 21:34
Орбан заявил, что Венгрия не хотела бы граничить с Россией
РИА «Новости»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался журналистам, что не хотел бы иметь общую границу с Россией. Его слова привели «Ведомости».

Политик во время встречи с журналистами по итогам года так ответил на вопрос, какими он видит будущие границы соседней Украины.

«Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством. Большие мальчики согласны во всем остальном», - подчеркнул Орбан.

Премьер заявил, что Венгрия не стремится заглянуть за пределы своих границ, не занимается чужими территориями. Власти страны концентрируются только на венгерских интересах.

Ранее Орбан говорил о том, что вступление Украины в Североатлантический альянс втянет организацию в конфликт с Россией. По этой причине Венгрия и выступала против этого членства.

По словам политического эксперта Венгрии Георга Шпетле, Орбан не участвовал в голосовании по украинскому вопросу исходя из интересов страны. Он сравнил политику с игрой шахматы, где тот является одним из лучших спортсменов. Премьер учитывает национальные интересы, оценивает будущее и может заранее просчитать политические и экономические последствия решений.

Венгрия Россия Украина
21 декабря 2023, 21:03
Стрельбу в университете Праги устроил студент-философ
Global Look Press
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Мужчина, устроивший стрельбу в Карловом университете Праги, был студентом философского факультета. Нападавшему было 24 года. Об этом сообщило издание Novinky.cz.

В результате стрельбы в университете Праги погибли более 15 человек. Полицейские приступили к осмотру места происшествия. Они допустили, что жертв может оказаться больше.

Президент Чехии Петр Павел выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы.

Ранения в результате нападения получили 30 человек. Девять из них находятся в тяжелом состоянии.

В полиции сообщили, что нападавший не связан с какой-либо террористической организацией. Мотивы преступника пока не известны.

В интернете появились записи, которые, предположительно, оставил нападавший. В нем мужчина признавался, что всегда хотел убивать и восхищался стрелками из России - девочкой, которая пришла с отцовским оружием в гимназию Брянска, и устроившим бойню в Казани Ильназом Галявиевым.

В четверг, 21 декабря, студент открыл стрельбу в Карловом университете Праги. Полиция сообщила о ликвидации нападавшего.

Чехия Вузы Стрельба
21 декабря 2023, 20:32
Число жертв стрельбы в университете Праги превысило 15
Авторство: Stanislav Dusík. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/
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Число погибших в результате стрельбы в Праге превысило 15 человек. Об этом сообщила полиция Чехии в соцсети X (бывший Twitter).

Полицейские продолжают исследовать место преступления.

«На данный момент у нас нет информации о том, что преступник связан с какой-либо террористической организацией», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 10 погибших. Еще девять человек получили серьезные ранения, их состояние медики оценили как тяжелое. Всего пострадали около 30 человек.

В четверг, 21 декабря, неизвестный открыл стрельбу в Карловом университете Праги. Полиция сообщила о ликвидации нападавшего.

По данным польской полиции, стрелок действовал в одиночку. Его мотивы пока не известны. Полиция призвала жителей Праги и гостей города не приближаться к зданию университета.

По данным издания Aktu , нападавший использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом. Он устроил стрельбу на четвертом этаже вуза, где находится философский факультет. Часть студентов и преподавателей забаррикадировались в здании.

Чехия Вузы Стрельба

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