Пражский стрелок вел дневник на русском языке и восхищался российскими скулшутерами

Ранее в Сети появился онлайн-дневник, который, предположительно, вел пражский стрелок. В своем Telegram-канале молодой человек признался, что всегда хотел убивать и думал, что станет маньяком. Автор канала рассказывал о том, как идет к преступлению и восхищался российскими скулшутерами: казанским стрелком Ильназом Галявиевым и школьницей, устроившей стрельбу в брянской гимназии.

Прежде чем отправиться в университет, 24-летний студент филосовского факультета убил своего отца. Тело мужчины полиция обнаружила в доме подозреваемого в деревне Хостун, сообщило издание Lidovky.cz.

Также издание уточнило , что нападавший использовал полуавтоматическую винтовку AR-15. Это оружие легально могут приобрести люди, имеющие лицензию. И именно оно печально зарекомендовало себя как популярное оружие для массовых убийств. AR-15 за последние десять лет несколько раз использовалась во время массшутингов в США.