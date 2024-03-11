11 марта 2024, 06:47

Правые обошли левых на досрочных парламентских выборах в Португалии

Unsplash
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Большинство голосов на досрочных парламентских выборах в Португалии набрал правоцентристский «Демократический альянс» во главе с Луишем Монтенегру. Об этом сообщил телеканал TVE.

Альянс одержал победу с минимальным отрывом от Социалистической партии под руководством Педру Нуну Сантуша. После подсчета 99% голосов правоцентристы набрали 28,66% голосов, их главные соперники - 28,63%. По информации телеканала, им достанутся 77 и 76 мест в парламенте.

Третье место заняла ультраправая партия Чега, получившая 18,06% голосов. Она заработала 48 мандатов.

Луиш Монтенегру объявил о своей победе. Он напомнил, что португальцы добивались смены правительства, изменения политики страны, обновления крупных партий и большего диалога в парламенте.

«Учитывая это и учитывая победу на выборах, я вполне обоснованно ожидаю, что президент республики сможет выдвинуть мою кандидатуру для формирования правительства», - сказал политик.

Досрочные парламентские выборы в Португалии прошли после отставки премьер-министра от левоцентристской Социалистической партии Антониу Кошты, замешанного в коррупционном скандале. Собрание Республики состоит из 230 депутатов.

Выборы
11 марта 2024, 05:17
Стало известно имя победителя в номинации «Лучшая мужская роль» премии «Оскар»
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Ирландского актера Киллиана Мерфи наградили премией «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» в фильме «Оппенгеймер». Трансляцию вел телеканал ABC News на YouTube.

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11 марта 2024, 03:48
Во Франции назвали виновных в подрыве «Северных потоков»
РИА «Новости»
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Западные страны не расследуют подрывы «Северных потоков», так как в них виноваты США и другие участники Североатлантического альянса. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.

Он отметил, что в случившемся не пытаются разобраться, так как результаты не навредят России.

«Нет расследования, потому что виновник - НАТО. Это было ясно с самого начала: виноваты США и ряд стран, типа Норвегии и Великобритании. Это не соответствует „правильной риторике“. Поэтому с учетом серьезности дела в СМИ мы об этом говорим слишком мало», - заявил политик.

По словам Филиппо, даже те государства, чьи интересы напрямую задела диверсия, официально не выражали протеста. Если судить с точки зрения международного права, то подрывы на газопроводах - это акт войны. Однако он произошел из «лагеря хороших». Западные представители не желают, чтобы люди об этом узнали, ведь тогда они поймут «пару-тройку вещей».

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что во взрывах «Северных потоков» виноваты англосаксы. Он отметил, что у российской стороны были косвенные признаки, указывающие на то, кто совершил теракт.

США Великобритания Газопровод Северный поток — 2 Взрывы Россия НАТО Северный поток
11 марта 2024, 02:55
Орбан назвал условие для крупного торгового соглашения между США и Китаем
РИА «Новости»
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Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах может привести к заключению крупного американо-китайского торгового соглашения. Об этом в интервью венгерскому телеканалу М1 заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Трамп <…> был очень близок к тому, чтобы заключить крупное всеобъемлющее торговое соглашение с Китаем. И я вижу, что, конечно, после долгих-долгих и тяжелых переговоров сейчас тоже будет возможность этого», - подчеркнул глава венгерского правительства.

Так же он отметил, что его стране пошло бы на пользу присутствие немецкого, китайского, южнокорейского и американского капиталов.

Ранее Трамп в ходе встречи с Орбаном в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде назвал премьер-министра «великим лидером». Он также использовал в его адрес такие эпитеты, как «лучший», «умнейший» и «наиболее квалифицированный» лидер.

США Дональд Трамп Переговоры Китай Выборы
11 марта 2024, 02:09
В популярном турецком сериале показали истребитель KAAN пятого поколения
Freepik
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Турецкий национальный боевой самолет пятого поколения KAAN показали в популярном в стране сериале «TEŞKİLAT» («Организация»). Сюжет связан с работой Национальной разведывательной организации (MİT). Об этом сообщило РИА «Новости».

До этого KAAN впервые взлетел в небо, видео с воздушным судном показали в Сети. Турция планирует войти в перечень стран, которые производят боевые самолеты пятого поколения. Сейчас в этот список входят Россия, разработавшая Су-57 и Checkmate, США с истребителями F-22 и F-35, а также Китай, он создал J-20.

Как отмечал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, KAAN отправят на вооружение турецким ВВС к концу 2028 года.

Ранее в Турции опровергли данные о том, что в страну пришла крупная партия оружия из Сирии. По словам специалистов турецкого Центра по борьбе с дезинформацией, таможенный контроль Минторговли страны работает в круглосуточном режиме. Там сотрудники тщательно проверяют салоны грузовиков и транспортируемые ими грузы.

Турция Истребители Сериалы

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